Aunque diferentes cadenas de farmacias garantizaron el abasto de la vacuna Pfizer contra Covid-19 para cubrir la alta demanda del primer día de venta, ayer las sucursales advirtieron con carteles en sus vitrinas que no cuentan con el producto y desconocen la fecha de resurtido.

“No contamos con vacuna para Covid. No hay fecha de llegada. No se puede hacer cita para aplicación. Comuníquese al número de call center para verificar existencias en otras sucursales”, se leía en letreros colocados en diferentes sedes de Mi Consultorio, de farmacia San Pablo, donde se aplican los biológicos desde el lunes.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL durante el segundo día de venta libre de las dosis de Corminaty, decenas de personas curiosas se acercaron a sucursales de farmacia San Pablo y Farmacias del Ahorro para preguntar por el costo y proceso, así como próximas fechas para la inmunización.

Con recetas médicas en mano, los capitalinos cuestionaron a los trabajadores de dichas empresas sobre el mínimo abasto de la vacuna de patente estadounidense.

“Vi los anuncios en varios medios de que la vacuna Covid de Pfizer ya estaba disponible en diferentes farmacias y quise venir lo antes posible, pero parece ser que no hay muchas. Ya se agotaron.

“Yo creo que es una primera etapa de estrategia de las farmacéuticas, poco a poco llegarán más o eso espero. En teoría deberíamos tener derecho al acceso a la salud, es un derecho humano; sin embargo, las decisiones del gobierno y de las empresas nos afectan”, opinó respecto al desabasto Marco Cancino, quien acudió temprano a la sucursal Roma Sur de la farmacia San Pablo para vacunarse junto a su novia.

Así como el hombre de 36 años, personas de la tercera edad, familias y niños llegaron por la mañana a esta misma sede con el propósito de vacunarse, pero el servicio fue cancelado temporalmente a la espera de recibir más dosis.

“Lo seguiremos intentando. Si nos gastamos el dinero en cenas para las fiestas, también podemos invertir en nuestra salud, hay que apretarnos un poquito el cinturón para pagarla y estar preparados, porque ya está pirola. Lo que sí creo es que se necesita claridad. Si no hay, pues que nos digan que no hay, para no tener que darnos vueltas de lugar en lugar”, dijo Samuel Ortega, quien también buscaba inmunizarse.

La historia se repitió en tres sucursales más, La Viga, Patriotismo y Xola, donde los vendedores y expertos en salud afirmaron a esta casa editorial que la disponibilidad de los biológicos puede consultarse en el call center de la empresa, pues por lo pronto son inciertos los datos del arribo e inventario del cargamento de Corminaty.

“Vine con mi mamá, ayer y hoy, para vacunarla porque no nos interesa ponernos la Abdalá de los centros de salud, es que no protege de las nuevas variantes (...) Lo vamos a seguir intentando.

“Esperemos el anuncio. Ojalá que las farmacias sean las que avisen, porque nos estamos enterando por la tele y no puedo estar sacando a mi mamá de la casa con este frío y con la variante que circula, que dicen que es muy peligrosa”, explicó en una plática con EL UNIVERSAL Ernestina Ayala, quien llevó a su madre de la tercera edad a la farmacia San Pablo de La Viga.

El primer día de arranque de la inmunización por empresas privadas, farmacia San Pablo reconoció que fue rebasada y se quedó sin vacunas, pero informó que ayer recibiría 16 mil biológicos más.

Además, la cadena se comprometió a redoblar esfuerzos para incrementar la disponibilidad de Corminaty en más de 77 sucursales del país y si bien esto no sucedió, el desabasto pasó sin pena ni gloria.

“No me preocupa que no haya vacunas porque tengo tres dosis, (...) y este es un refuerzo porque visito con frecuencia a mis padres”, comentó Arturo Sevilla, quien buscó la dosis en tres farmacias.