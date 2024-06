Oaxaca de Juárez.— La secretaria general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Yenny Aracely Pérez Martínez, responsabilizó al gobierno de Salomón Jara Cruz del enfrentamiento entre un grupo de personas y transportistas de la comunidad de San Juan Bautista La Raya y profesores que bloquean los accesos al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez ” de la ciudad de Oaxaca.

Desde la Ciudad de México, la líder sindical recalcó que tras la agresión hay maestros heridos de bala, lo que se suma a la confirmación del gobierno estatal respecto de que se media con los pobladores de dicha agencia municipal de Santa Cruz Xoxocotlán para que liberen a un grupo de docentes que permanecen retenidos tras el enfrentamiento que comenzó al filo del medio día y se extendió por varias horas.

De acuerdo con imágenes en poder de EL UNIVERSAL, los docentes fueron atacados con armas de fuego, incluidas armas largas. (Foto: EL UNIVERSAL Oaxaca)

“Tenemos compañeros heridos de bala, responsabilizamos al gobierno del estado por las agresiones a los compañeros de Oaxaca”, aseguró Pérez Martínez desde la Ciudad de México donde el gobierno oaxaqueño aseguró que se lleva a cabo una mesa de diálogo con la Comisión Política de la Sección 22 del SNTE para tratar esta problemática.

La líder sindical también condenó la represión que sufrieron los profesores aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) frente al palacio nacional en la capital del país.

“Hay heridos ahí adentro. Esto no se puede quedar así, lo tiene que saber todos los medios de comunicación, fuimos reprimidos afuera de Palacio Nacional. Hoy pedimos el refuerzo de los demás contingentes”.

Este martes maestros de la Sección 22 tomaron los accesos del aeropuerto desde las 9 de la mañana en el marco de la realización de una mesa de negociación de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) con el gobierno federal; el enfrentamiento se dio pese a que en la convocatoria que circuló para el bloqueo al aeropuerto los docentes indicaron que éste comenzaría a las 9 am y que no tenía hora de termino. Y también solicitaron sólo impedir el acceso a la terminal aérea y no impedir la circulación en vialidades que conectan a distintas poblaciones para “evitar algún enfrentamiento con el pueblo”.

De acuerdo con imágenes en poder de EL UNIVERSAL, los docentes fueron atacados con armas de fuego, incluidas armas largas, en más de una decena de ocasiones, mismas que fueron detonadas por sujetos a plena luz del día y a la vista de todos.

Los maestros integrantes de la Sección 22 del SNTE suman 19 días de protestas y movilizaciones, mismas que iniciaron el pasado 15 de mayo, Día del Maestro, y que incluyen un plantón indefinido en la explanada del zócalo capitalino y las principales calles del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, un paro laboral que afecta a más de 800 mil alumnos de educación básica de 11 mil planteles escolares, toma de casetas de peaje, plazas comerciales, oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Sistema de Administración Tributaria (SAT), instalaciones de Petróleos Mexicanos que desataron el desabasto de combustible, entre otras.

Todo ello dado que la asamblea general de la Sección 22 del SNTE ha determinado como mínimas e insuficientes las respuestas del gobierno federal y estatal a su pliego de demandas de 2024, y ante ello, acordó mantener el plantón en el zócalo y calles aledañas, así como en la Ciudad de México, y una serie de acciones como medidas de presión.

La Sección 22 del SNTE y otras secciones sindicales aglutinadas en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigen un incremento salarial del 100%, así como la abrogación de las reformas educativas realizadas en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, entre otras demandas.

