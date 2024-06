Oaxaca de Juárez.— Las autoridades del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de Oaxaca, ubicado en Santa Cruz Xoxocotlán, municipio conurbado a la capital del estado, informaron la suspensión de vuelos y todas actividades como consecuencia del bloqueo a esta terminal aérea anunciado para este martes por maestros integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

De acuerdo con Juan Pablo García-Luna, administrador del aeropuerto, la terminal área permanecerá completamente cerrada y sin vuelos programados, tanto salidas como llegadas. Incluso, a través de EL UNIVERSAL solicitó a los pasajeros no presentarse en el aeropuerto ni intentar cruzar el bloqueo del magisterio para llegar, puesto que están detenidas las operaciones aéreas.

Juan Pablo García-Luna informó a este medio que son al menos 31 los vuelos, entre salidas y llegadas, los que estaban programados para este martes desde esta terminal aérea, mismos que por el momento han sido suspendidos por las acciones de los maestros; lo anterior hasta que se informe el término de la protesta.

El cierre del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de Oaxaca se da luego de que la Sección 22 del SNTE cedió y no se movilizó para boicotear las elecciones presidenciales del pasado domingo en el estado, como había advertido; sin embargo, este día retomó sus movilizaciones en territorio oaxaqueño con el bloqueo a los accesos de esta terminal aérea.

Lo anterior dado que a las 10:30 de la mañana de hoy inicia la mesa de negociación de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) con el gobierno federal; no obstante, el magisterio oaxaqueño busca que se les confirmen una mesa de negociación particular con la Sección 22, por lo que tomó la decisión de bloquear los accesos del aeropuerto.

En la convocatoria que ha circulado para el bloqueo al aeropuerto los docentes indican que éste comenzaría a las 9 am y que no tiene hora de termino. También solicitan sólo impedir el acceso a la terminal aérea y no impedir la circulación en vialidades que conectan a distintas poblaciones para “evitar algún enfrentamiento con el pueblo”.

Los maestros integrantes de la Sección 22 del SNTE suman 19 días de protestas y movilizaciones, mismas que iniciaron el pasado 15 de mayo, Día del Maestro, y que incluyen un plantón indefinido en la explanada del zócalo capitalino y las principales calles del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, un paro laboral que afecta a más de 800 mil alumnos de educación básica de 11 mil planteles escolares, toma de casetas de peaje, plazas comerciales, oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Sistema de Administración Tributaria (SAT), instalaciones de Petróleos Mexicanos que desataron el desabasto de combustible, entre otras.

Todo ello dado que la asamblea general de la Sección 22 del SNTE ha determinado como mínimas e insuficientes las respuestas del gobierno federal y estatal a su pliego de demandas de 2024, y ante ello, acordó mantener el plantón en el zócalo y calles aledañas, así como en la Ciudad de México, y una serie de acciones como medidas de presión.

La Sección 22 del SNTE y otras secciones sindicales aglutinadas en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigen un incremento salarial del 100%, así como la abrogación de las reformas educativas realizadas en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, entre otras demandas.





