Se investiga a esposa de “Kiko” Vega por desvíos de dinero del DIF: Jaime Bonilla

Tijuana, BC.- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aseguró que la denuncia contra Brenda Ruacho, esposa del exgobernador panista “Kiko” Vega, es más delicada debido a que el dinero que presuntamente fue desviado originalmente había sido destinado para la niñez del estado a través del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF).



Durante la transmisión que realiza diariamente, el mandatario morenista respondió a los cuestionamientos sobre el cateo realizado el viernes, poco después del mediodía en la mansión de Vega de Lamadrid, localizada en la colonia Cumbre de Juárez, una de las áreas de mayor exclusividad que hay en Tijuana.



Bonilla precisó que se pidió la orden para catear ese domicilio debido a las pruebas que tienen el equipo del Ministerio Público que investiga a Brenda Ruacho, luego de la denuncia presentada en su contra por los delitos de coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades para servidores públicos.



“Se la acusa de desvíos de dinero del DIF que es mucho más delicado todavía porque es dinero de los niños y de la familia, de programas sociales. Por ahí supe que hizo una declaración que iba a venir, se le citó y no vino, se le volvió a citar y no se apareció, las autoridades tuvieron que hacer lo que tenían que hacer, ir a buscarlos y catear la casa”, refirió el gobernador.

Aseguró que no se trata de una cacería de brujas sino un acto de justicia debido a la promesa que mantuvo desde su campaña, en la que dijo que iban a investigar, esclarecer y castigar los actos de corrupción durante la administración pasada, en donde hay varios señalamientos que no han podido justificar.



Además, dijo que también se consideró necesario catear la mansión porque al menos en dos ocasiones se le ha citado a declarar a Brenda Ruacho y a pesar de que públicamente dijo que lo haría, no ha respondido a los llamados por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).



En un comunicado de prensa difundido el viernes en la noche, tras realizar la orden de cateo, la Fiscalía precisó la fue ordenada por un Juez de Control, basada en una carpeta de investigación contra Brenda Ruacho.

Participaron elementos de la FGE, encabezados por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, acompañados de peritos de la Dirección Estatal de Ciencias Forenses y elementos de la Agencia Estatal de Investigación; ingresaron a la vivienda con la finalidad de allegarse de elementos para robustecer la carpeta de investigación que se instruye.

