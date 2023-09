Ciudad Victoria.— A una semana de que estalló el conflicto magisterial, con la toma de las instalaciones de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), ayer miles de maestros procedentes de toda la entidad llegaron a la Plaza Juárez para instalarse en plantón permanente frente al Palacio de Gobierno del estado.

“¡Fuera Lucía, Fuera Lucía!” y “¡Ni un paso atrás, ni un paso atrás!” fueron las demandas de los contingentes, tras la convocatoria que hizo el secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arnulfo Rodríguez Treviño, quien ha pedido reiteradamente la destitución de la titular de la SET.

La Plaza Juárez se llenó de toldos, mesas, sillas y maestros. Se instaló un equipo de sonido y durante toda la mañana hubo música en vivo, con grupos norteños, mariachi y un trío de música huasteca. Los maestros se organizaron para adquirir comida e incluso hubo venta de carne asada en plena plaza.

Ante los hechos, se realizó un despliegue de más de 100 elementos de la Guardia Estatal; el secretario general de gobierno, Héctor Joel Villegas González, señaló que la presencia policial no debía tomarse como una amenaza, sino como una medida preventiva. Afirmó que el gobierno estatal respeta la libertad de expresión y enfatizó que “seguiremos siempre con las puertas abiertas al diálogo”.

Por su parte, Arnulfo Rodríguez expresó: “Nosotros no somos criminales, somos maestros… Esto duele mucho, porque nosotros no venimos a pelear, venimos a decirle a la autoridad estatal que el problema no es con ella”, en referencia a las vallas que se instalaron y por la presencia policial.

Insistió en que no había nada contra un partido político y menos contra el Presidente de la República. “Sólo soy un portavoz, y ya no queremos ninguna relación con las autoridades de la Secretaría de Educación”.

Diversas fuentes estimaron que en el plantón había más de 5 mil maestros y que aún se esperaba la llegada de más.

En Tamaulipas hay más de 563 mil alumnos de Educación Básica, quienes acuden a 4 mil 407 escuelas públicas. Hasta el momento se desconoce la cifra exacta de los estudiantes afectados porque las autoridades lo niegan, sin embargo, los maestros aseguran que es casi un paro total.

Inicio del conflicto

El conflicto sindical comenzó el 5 de septiembre, cuando cientos de maestros de la Sección 30 del SNTE tomaron las instalaciones de la SET, en Ciudad Victoria y otras ciudades de la entidad, con la exigencia de una serie de demandas, como regularizar los techos financieros a más de 19 mil trabajadores y la renuncia de la secretaria, Lucía Aimé Castillo Pastor.

El gobernador Américo Villarreal Anaya emitió un mensaje a los maestros de Tamaulipas, invitando al diálogo.

Indicó que dio instrucciones al secretario general de Gobierno, a la Secretaría de Educación y al titular de la Unidad Ejecutiva de la SET para que conformaran una mesa de diálogo con autoridades sindicales.

Sin embargo, el secretario general, Villegas González, reveló que sostuvo dos reuniones con la Sección 30 del SNTE, pero en la última de ellas encontraron poca disposición de la dirigencia sindical para llegar a acuerdos, argumentando que la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, tenía que dejar el cargo. “Esto, como se le comunicó desde un principio, no está sujeto a negociación”, advirtió.

El lunes pasado, Américo Villarreal exhortó al líder sindical a que concluya el paro y los maestros regresen a las aulas. Sin embargo, no hubo ningún acuerdo y este martes el magisterio de Tamaulipas se reunió frente al Palacio de Gobierno del estado.