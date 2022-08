Ante irregularidades, senador de Morena en Tamaulipas pide anular elección interna

Tamaulipas.- El senador de Morena, Faustino López Vargas, afirmó que fue muy grande el dispendio en el pago de votos, repartición de despensas y con mucha contratación de transporte público para llevar a votar a la gente en la elección interna de Morena, y por lo tanto, “lo menos que se puede hacer es anular la elección”.

López Vargas consideró que sería lo más sano que pudiera suceder, “porque si se deja correr esto se está poniendo una piedra muy grande en el camino a la transformación de este país y poniéndole un gran obstáculo a la cuarta transformación”.

Además de referirse a la situación en el país, el senador comentó que en Tamaulipas, “fue un movimiento muy grande, muchas ciudades se quedaron sin transporte público, podemos ver en algunos videos como se contratan líneas de autotransporte de primera clase, por decenas de camiones de ese tipo para llevar a votar gente y mucha de esa gente que fue a votar se sorprendió a ver tantos ciudadanos, tantos microbuses, tantos taxis y un dispendio en el pago de votos, despensas, todo lo que se acostumbraba anteriormente”.

Reiteró que su postura, “que ya no regrese el carro completo, que ya no regrese la política chicharronera de antes, eso ya pasó”.



Consideró que se ve ilógico, incongruente y a veces inédito que personajes de otros partidos políticos quieran ser los que lleven los órganos de dirección y de representación de Morena.

“De todas formas la sociedad se ha dado cuenta y corremos el riesgo de que se cambie el rumbo de la cuarta transformación y pues que nuestro partido pudiera perder la credibilidad que hemos logrado”, agregó Faustino López.

¿Qué consecuencias negativas pudieran tener para Morena estas acciones?

“Principalmente que la gente piensa que somos lo mismo y que Morena a través de este ejercicio, en donde mucha gente que no es de nuestra ideología, gente que no tiene principios, gente que no tiene moral, gente que no tiene escrúpulos, ahora pudiera estar frente al partido, pues obviamente perderíamos la credibilidad, la autoridad moral que tiene nuestro movimiento”, respondió el senador.

afcl