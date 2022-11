Se confrontan gobierno de Nuevo León y Congreso local por nombramiento de nuevo Fiscal

Monterrey.-Luego que el martes el Congreso local eligió a cuatro candidatos para que el gobernador Samuel García descarte uno y regrese a la Legislatura los nombres de tres aspirantes para que los diputados decidan quién será el nuevo Fiscal General de Justicia del Estado, Alfo Fasci Zuazua, vocero del gobierno estatal, acusó a las bancadas del PRI y PAN de manchar el proceso, al actuar con inmadurez política, pretendiendo hacer una imposición en lugar de una selección del nuevo fiscal.

Aldo Fasci comentó que los legisladores violaron el principio constitucional de equidad al no haber incluido en la selección de cuatro perfiles a ninguna mujer, con lo cual ya de entrada se trataría de una “fiscalía misógina”, además de que el proceso se puede venir abajo mediante la presentación de algún recurso, por parte de las personas agraviadas.

Expuso Fasci que ha sido muy lamentable que se esté presentando en Nuevo León un proceso de imposición, no de selección del fiscal, que venga a sustituir a Gustavo Adolfo Guerrero, que presentó su renuncia el pasado primero de octubre, dejando inconcluso el periodo de seis años para el que fue designado, y que vencería en marzo de 2024.

El recientemente designado vocero del gobierno de Samuel García, declaró que las bancadas mayoritarias del Congreso (PAN y PRI), eliminaron en un solo día a 59 de los 63 perfiles que fueron aprobados para entrar al proceso de selección, “sin ninguna transparencia, sin saber si está fundada y motivada cada resolución”.

Por ello, señaló Fasci, “es un proceso que está manchando a Nuevo León, a todo el estado; pero a los actores políticos también; a los que participaron, a los que se anotaron de buena fe, a los que se anotaron de mala fe también, a los diputados, a todos porque está muy manchado por procesos legales y va a haber más porque es un proceso que lastima a las mujeres”

Al respecto, lamentó que en la selección de los cuatro perfiles que el Congreso envió al gobernador, para que el Ejecutivo regrese una lista de tres, de donde la Legislatura designará como fiscal a quien obtenga más votos, no se incluyó a ninguna mujer “y eso viola principios básicos constitucionales de equidad, va a haber más amparos y más problemas legales y vamos a mancharnos más con eso”.

Así mismo, criticó que “todos los actores políticos se entregaron a una sola fracción del PRI, la de (Rodrigo) Medina, no de todo el partido, solo el grupo medinista aliado con el PAN, su peor enemigo de toda la vida y Morena apoyando” en una postura sobre la que, dijo estar seguro, el presidente Andrés Manuel López Obrador no está enterado, y “le va a dar un infarto cuando sepa este tipo de acuerdos porque no son para la elección de un fiscal, sino para la imposición de una postura política y de poder político”.

Afirmó que lamentablemente eso “es parte de la vieja política, del sistema, como le llama el señor presidente, y son las cosas que queremos eliminar y cambiar para siempre, porque la independencia de la Fiscalía precisamente se construyó para que la política estuviera fuera de esto”.

Por lo anterior, convocó a los legisladores a la sensatez y madurez política, a pensar en Nuevo León, hacer a un lado las pasiones y sentimientos personales, “que es lo que está impidiendo que las cosas mejoren en nuestro estado”.

Señaló Fasci que esa sed de imposición no deja ver a los actores más allá de una coyuntura. “Se ha perdido el diálogo y es una verdadera pena, hago esta convocatoria de buena fe” porque el proceso de selección está plagado de irregularidades legales, habrá seguramente más recursos porque mucha gente agraviada, y aquí el problema no son las personas que quedaron o no quedaron, sino todo el fondo y el trasfondo político de esta situación.

Insistió en que “la fiscalía no debe estar en un grupo político, de quien sea, para eso es autónoma para no estar metida en temas políticos” expresó que el solo hecho de no haber fundado y motivado correctamente por qué excluyeron a una mujer, violando los principios constitucionales de equidad de género, pone en riesgo todo el proceso de selección.

El martes con el voto en contra de la bancada de Movimiento Ciudadano, el Congreso seleccionó cuatro aspirantes que serán considerados para la designación de nuevo fiscal, en un listado que encabeza el ex procurador de Justicia y ex candidato a gobernador por el PRI en 2021, Adrián de la Garza Santos, donde además aparecen Genaro García de la Garza, Guadalupe Saldaña Vargas y Pedro José Arce Jardón, habiendo sido descartados los funcionarios estatales que se inscribieron Carlos Eduardo Mendoza Cano, Procurador Fiscal del Gobierno de Samuel García, Carlos Manuel Cuevas, encargado de despacho de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado UIFE, Lorena Aidheé Treviño Pérez, coordinadora de Inteligencia Financiera y Económica de la UIFE, y Roberto Gallardo, director jurídico de la Secretaría de Economía.

El gobernador adelantó en días pasados que vetaría al priista Adrián de la Garza si era propuesto por el Congreso, ya que el nuevo fiscal deber ser ocupado por un técnico y no por un político, mientras diputados locales y federales del PAN y el PRI denunciaron que, para presionar a sus bancadas en el Congreso, el gobierno estatal retuvo participaciones federales de municipios metropolitanos de ambos partidos, lo cual rechazó la administración estatal.

Y así mismo, las bancadas mayoritarias del PRI y el PAN, reformaron la Ley de Hacienda del Estado para que el titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria, conocida como SAT estatal, sea designado por el Congreso del Estado a propuesta del gobernador, y que su designación no recaiga en una decisión exclusiva del Ejecutivo estatal.

Además, quitaron de la presidencia de la Comisión de Presupuesto a la diputada de MC, Norma Benítez, y la asignaron al morenista, Waldo Fernández, al considerar que la legisladora de la bancada naranja, por ser del mismo partido que el gobernador, obstaculizaría los ajustes que se requiere hacer al presupuesto estatal.

