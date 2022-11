Samuel García presenta controversia ante la Corte para reponer elección de Fiscal en NL

Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra actos del Congreso del Estado, con el propósito de lograr que se reponga el proceso para la elección del Fiscal General de Justicia.

Durante un viaje que realizó a la Ciudad de México, el mandatario estatal señaló que está completamente viciado todo el proceso para la selección del nuevo titular de la Fiscalía, tras la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero el pasado cinco de octubre, pues los diputados locales se brincaron muchas etapas, se brincaron requisitos, “es decir hay candidatos que no presentaron su carta de no antecedentes penales, su carta de no inhabilitación, dijo el gobernador.

En su momento, los aspirantes que no cumplieron el requisito argumentaron que acudieron a solicitar el documento, pero el gobierno estatal se los negó, alegando que estaban impedidos porque había suspensiones de amparo, que ordenaba detener el trámite, aunque funcionarios estatales que pretendían ocupar la Fiscalía sí obtuvieron la mencionada carta.

Al promover la controversia constitucional, Samuel García expuso que incluso hubo candidatos a la Fiscalía General que no cumplían los requisitos de la Constitución, “pero pues los pusieron a modo y son los que pusieron para la lista de cuatro” candidatos que, como, se informó estuvo encabezada por Adrián de la Garza, su ex contendiente por la gubernatura, Genaro García de la Garza, Guadalupe Saldaña Vargas y Pedro José Arce Jardón. El mandatario estatal vetó al exprocurador Adrián de la Garza, al argumentar que es un perfil político, que en su periodo al frente de la Procuraduría se elevó la inseguridad y que espió durante las campañas de 2021.

Además, señaló que durante el proceso de selección se violaron requisitos fundamentales que establecen las constituciones a nivel local y federal que establecen debe haber paridad de género en todos los puestos de Gobierno” y pues el Congreso violó la Constitución federal y la local”, ya que en el listado final incluyó a cuatro hombres y a ninguna mujer.



