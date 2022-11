Samuel García llama a la unidad a todas las fuerzas políticas de Nuevo León

Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, hizo un llamado a la unidad a todos los alcaldes y diputados de las diferentes fuerzas políticas, para cerrar filas a fin de lograr el mejor presupuesto posible para 2023.

El mensaje del mandatario se da después de confrontaciones con las bancadas de PAN y el PRI y sus respectivas dirigencias partidistas, en tanto que un grupo de alcaldes abandonaron la Mesa de Coordinación Metropolitana y conformaron el Pacto Nuevo León (integrado por 24 ediles), para defenderse de embargos y retención de partidas federales y estatales por parte del gobierno del estado.

Las disputas llevaron también a la presentación de una demanda de juicio político por parte del PAN y el PRI, en contra del secretario de Gobierno, Javier Navarro Velasco, por no publicar decretos aprobados por la legislatura. Asimismo, los legisladores quitaron al gobernador la facultad de nombrar al titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria.

Las disputas surgieron a raíz del proceso para la designación del nuevo Fiscal de Justicia del Estado, pues el Congreso propuso al exprocurador Adrián de la Garza, encabezando una lista de cuatro aspirantes, y el mandatario lo vetó, mientras las bancadas mayoritarias no consideraron para integrar dicha lista a cuatro funcionarios estatales que se inscribieron buscando la designación.

En breve entrevista el gobernador dijo que nunca es tarde para dirimir diferencias con alcaldes y diputados, ya que hoy mismo se reunirían el tesorero y los legisladores para buscar acuerdos a fin de lograr la aprobación del presupuesto.

Lee también: Alcaldes de oposición crean el “Pacto Nuevo León Fuertes y Unidos”

“Estoy confiado que con buenos oficios se va a reestablecer el diálogo, hoy hay un síntoma positivo de esperanza de que se van a reunir en Tesorería todas las fuerzas políticas para ver el presupuesto deseable en el que, si todos nos ponemos de acuerdo, todos ganamos, y que, si hay confrontación y no sale, todos perdemos”, dijo el gobernador y asentó, “mientras haya un bien mayor que es Nuevo León, nunca es tarde y siempre podemos cerrar filas por el estado”.

Igualmente, a los alcaldes que han reclamado por embargos y retención de recursos federales y estatales por parte del gobierno del estado, les dijo que siempre están abiertas las puertas del Palacio de Gobierno y de la Tesorería para atenderlos. Recalcó que cualquiera que tenga una petición, estará encantado de recibirlos, "porque yo estoy a sus órdenes y como líder del estado tenemos que poner el ejemplo”.

En su mensaje al acudir a la zona de La Huasteca en Santa Catarina, a supervisar las pruebas de aforo para la próxima conexión de un pozo profundo cedido por la empresa Heineken, para la red de distribución de la empresa Servicios de Agua y Drenaje, el gobernador señaló que así como en la crisis del agua del verano pasado “todos nos unimos”, gobierno federal, gobierno estatal, diputados y alcaldes de todos los partidos, ahora hace un llamado a cerrar filas para lograr el consenso para un buen presupuesto en 2023.

Lee también: Alcaldes nerviosos por el arranque de la investigación “Estafa siniestra”

“Hoy públicamente les agradezco a todos los alcaldes de todo Nuevo León porque todos dieron su máximo esfuerzo para poner tinacos, cisternas, para llevar pipas, sin importar color, y el gobierno del estado coadyuvando y coordinado con la federación, logramos bajar muchos recursos, y traer muchas pipas de la Sedena y la CNA para sortear la crisis” hídrica, dijo García Sepúlveda.

Asimismo, mencionó que, en ese momento, “todos los diputados cerraron filas y me ayudaron a pedir ese crédito de tres mil 500 millones de pesos para hacer acueducto El Cuchillo II”, que para el verano siguiente permitirá traer otros cinco metros cúbicos de agua por segundo a Monterrey.

Enfatizó, “estamos cerrando noviembre y como árbitro, como cabeza, como gobernador de Nuevo León, hago un llamado de unidad a todo Nuevo León, a cerrar filas, a buscar el mejor presupuesto posible para que podamos cerrar bien el año que ha sido muy complicado, difícil por la crisis del agua, pero que juntos pudimos resolver, cerrando filas, sin colores y sin enfrentamientos”.

Señaló que el pozo que el pozo BA 51 - Heineken, refleja el esfuerzo de seis meses que estuvieron coordinados trabajando para enfrentar la crisis hídrica, y que “no por una iniciativa, una auditoría o algún tropiezo de algún funcionario menor, estropeen lo bien coordinados, lo bien manejados que estuvimos todo el año alcaldes, congreso, ejecutivo y gobierno federal”.

Reiteró su llamado a la unidad y a dejar la confrontación, haciendo también un llamado a la ciudadanía para que haga un uso racional del preciado líquido, que no crea que ya está resuelto el tema de la escasez de agua, no obstante que se traerá el doble de líquido de la presa El Cuchillo, y el año próximo también se pondrán en operación la presa Libertad y otros 28 pozos profundos que en conjunto aportarían de dos mil a tres mil litros por segundo, si no se cuida el agua, no habrá fuentes de abasto suficientes, para impedir una nueva crisis.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl/cls