Sheinbaum anuncia que no habrá mañanera este jueves 20 de noviembre; invita a seguir desfile de la Revolución Mexicana

Fallece Alfredo Elías Ayub, exdirector de CFE, reporta Felipe Calderón

Estamos en el momento más difícil del gobierno de Sheinbaum: Javier Tejado; “el entorno es complicado”, dice en Con los de Casa

Tras 12 horas de audiencia, jueza aplaza resolución de libertad anticipada de Javier Duarte; se definirá el viernes

Javier Duarte se lanza contra la FGR; la causa de armar un "circo" para frenar libertad anticipada

Plan Michoacán deja 83 detenidos hasta el 18 de noviembre; decomisan arsenal y químicos para drogas sintéticas

Al igual que en Uruapan, en el municipio michoacano de Salvador Escalante las autoridades anunciaron la cancelación del desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

La administración de la alcaldesa Dayana Pérez Mendoza (PVEM) responsabilizó a las autoridades educativas de la cancelación del evento.

“Después de un análisis detallado y del intercambio de opiniones entre las instituciones presentes, fue el propio sector educativo quien determinó no llevar a cabo el desfile escolar este año”, señala un boletín de la autoridad.

Sin embargo, padres de familia lamentaron que el ayuntamiento no tuviera “el valor” para decir que la cancelación se debe al problema de la violencia en la región.

“¿Qué mamá o papá va a querer arriesgar a sus hijos a que en pleno desfile se agarren a balazos, cuestionó Ana Laura, madre de dos menores de nivel primaria.

