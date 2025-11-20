Al igual que en Uruapan, en el municipio michoacano de Salvador Escalante las autoridades anunciaron la cancelación del desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

La administración de la alcaldesa Dayana Pérez Mendoza (PVEM) responsabilizó a las autoridades educativas de la cancelación del evento.

“Después de un análisis detallado y del intercambio de opiniones entre las instituciones presentes, fue el propio sector educativo quien determinó no llevar a cabo el desfile escolar este año”, señala un boletín de la autoridad.

Sin embargo, padres de familia lamentaron que el ayuntamiento no tuviera “el valor” para decir que la cancelación se debe al problema de la violencia en la región.

“¿Qué mamá o papá va a querer arriesgar a sus hijos a que en pleno desfile se agarren a balazos, cuestionó Ana Laura, madre de dos menores de nivel primaria.