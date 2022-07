Rumbo a 2024 la mejor alianza es con la sociedad civil

Una vez pasadas las elecciones celebradas este año y más allá del análisis de los resultados electorales, me parece que la verdadera lección que nos tenemos que quedar como oposición es que nuestra estrategia no puede ser simplemente “no somos MORENA”, porque eso no le ayuda a nadie.

Una campaña electoral debe basarse en propuestas sólidas, que estén fundamentadas con datos duros y se enfoquen en resolver las causas de los problemas que afectan a las personas.

Por esto, nosotros como oposición debemos sumar a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para que se dediquen a estudiar diferentes problemáticas, con el objetivo de proponer soluciones e ideas de política pública que ayuden a resolver las causas que generan esos problemas. Sumar a las OSC y a la sociedad civil en general, al momento de idear propuestas de campaña ayuda a que no se queden en promesas vacías, ya que serán soluciones realistas, medibles y que generen un impacto positivo en la vida de las personas a largo plazo.

Debemos entender que la gran mayoría de los ciudadanos están cansados de nuestro sistema de partidos, no confían en ellos. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista ánimo de participar. De cara a 2024 nuestra primera alianza debe ser con la sociedad civil organizada, por aquella que trabaja, se esfuerza y lucha por un México mejor. Invitémos-los a participar en la creación de políticas públicas y soluciones que sumen a un proyecto de gobierno que realmente pueda beneficiar a todos.

Además, como oposición esto nos ayudará a representar mejor a todas las personas que voten por nosotros en el futuro. Es nuestra labor crear estos lazos entre sociedad civil y partidos. Los partidos políticos debemos ser autocríticos para aprender de nuestros errores y entender en qué podemos mejorar.

También, debemos asumir el liderazgo que se espera de una oposición y esto debemos lograrlo trabajando de la mano de todos aquellos que quieren un país mejor.

Mucho se habla de las alianzas entre partidos, con qué partido sí o con cuál no, qué se va a negociar… es momento de hacer una pausa y acercarse a la gente, abrir el partido a la sociedad, a las voces críticas pero también propositivas. La mejor alianza siempre es la que se hace con la gente.

Desde este espacio hago un llamado a todos mis colegas de la oposición a que seamos nosotros quienes nos sumemos a los esfuerzos de la sociedad civil, porque sólo así podremos ser una alternativa rumbo a 2024. No es secreto que la democracia se construye en equipo. Hay que escuchar para proponer y actuar en beneficio de la ciudadanía. Pongámoslo en práctica y defendamos lo que tanto nos ha costado construir.