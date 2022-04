Mérida.- La bancada del PAN denunció y mostró disgusto porque la bancada de Morena usó el Congreso del Estado para pedirle a la gente que salga a votar el próximo domingo en el procedimiento de revocación de mandato, violando así la veda electoral que estableció el Instituto Nacional Electoral (INE).

Hay que recordar que meses atrás, estos mismos diputados han acusado reiteradamente que se viola la ley, que acusan de delincuentes electorales a funcionarios y autoridades, y ahora resulta que ignoran la ley y hablan abiertamente de la revocación de mandato, cuando está prohibido que funcionarios públicos se pronuncien sobre este proceso, señalaron diputados del PAN como Karla Salazar y Jesús Pérez Ballote.

Sobre el tema, el coordinador de los diputados de Acción Nacional y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda, aseguró que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es muy clara y existe la prohibición a los funcionarios públicos de abordar el tema de la difusión de la propaganda.

“Quienes acusan de delincuentes electorales, quienes dicen que sistemáticamente se viola la ley, pues hoy incurrieron en un ilícito, sin embargo, preferimos dejarlo en manos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Yucatán, por eso no se hizo uso de la tribuna”, aseveró.

Declaró que no se puede estar en contra de la libertad de expresión y de los valores democráticos e insistió en que hay que defender el sistema democrático que tiene el país, el cual costó vidas, esfuerzos el poder realizarlo y afianzarlo.

“Hago un llamado al respeto a las resoluciones judiciales y en este caso en particular a dejar que la ciudadanía se exprese que no haya intervención de quienes no deben de intervenir, en la medida en que quienes generamos normas, quienes generamos leyes, seamos los primeros en respetar la legalidad, va a tener un mejor puerto de destino de trabajo legislativo que estamos realizando”, subrayó.

En cuanto a si se interpondrá una queja ante el Tribunal Electoral, el legislador explicó que la dirigencia estatal del PAN podrá hacer uso de las determinaciones correspondientes, ya que queda en evidencia quienes no están cumpliendo con la ley.



