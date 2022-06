Cerca de las cinco de la mañana de este lunes, se registró un ataque armado a las afueras del Centro Penitenciario de “La Pila” en San Luis Potosí, concretamente en las inmediaciones del Penal y la Carretera 57, donde se registraron varias detonaciones de armas de fuego presuntamente por parte de un grupo delincuencial, según las primeras versiones emitidas por el vocero de seguridad del Gobierno del Estado, Miguel Gallegos Cepeda.



Informó que hay presencia desde temprana hora a través de la Guardia Civil, Guardia Nacional y elementos del ejército, pero apuntó que no se puede decir por ahora que se haya tratado de un ataque de lleno al penal, ni mucho menos que se trata de una afrenta de los grupos criminales en contra del ejecutivo estatal.



Indicó además, que de inmediato se organizó un operativo y se delimitó un perímetro con el objetivo de encontrar a los probables responsables de este ataque, afortunadamente no se tiene reporte de lesionados, ni al exterior ni al interior del penal, aún no se puede confirmar si en efecto fue un ataque dirigido al edificio como tal, aunque es verdad que paredes y vidrios, así como torres de seguridad fueron alcanzadas por los impactos de bala.



Rechazan motín en penal

Asimismo rechazó que esto se haya presentado a la par de un movimiento o un presunto motín al interior del centro de reclusión, hasta el momento se sabe que no hubo ninguna situación con la población penitenciaria y en todo momento se mantuvo el control dentro del penal, ni tampoco se tiene reporte de custodios que hayan resultado lesionados.



Finalmente, hizo hincapié “hasta el momento no se pudiera considerar como una afrenta directa hacia el gobierno del estado, no sabemos si los edificios fueron el blanco directo”.



Cabe destacar que también se encontraron elementos llamados “ponchallantas” en este tramo de la carretera 57, presuntamente colocados por el propio grupo armado con la intención de evitar que arribaran de manera rápida las fuerzas de seguridad al lugar de los hechos, se sabe que varios vehículos particulares y algunos de carga que circulaban por el lugar resultaron afectados por estos artefactos.

