Renuncia Roberto Duarte Gómez, secretario de gobernación de BJ tras acusaciones de hostigamiento sexual

El titular de la Secretaría de Gobernación en Baja California Sur, Roberto Duarte Gómez anunció su renuncia para atender las denuncias en su contra por el presunto delito de hostigamiento sexual.

El ex funcionario federal declaró a medios que tomó la decisión de separarse del cargo, dijo, para concentrarse en su defensa legal ante las imputaciones que han hecho en su contra dos trabajadoras de la delegación y negó los hechos.

Declinó abundar al respecto de las acusaciones de hostigamiento sexual, cuya investigacion -al menos en un caso- ya se encuentra avanzando en la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVINTRA).

"Lo que puedo decir es que traté de aportar lo que podía aportar. Hice lo que pude hacer para servirle a la gente, para ser un servidor público, y hasta aquí llegué. Ahora me toca atender las imputaciones que se me hacen. Agradezco la oportunidad que se me dio. Mis compañeros del gobierno federal, del Movimiento de Transformación nacional nadie tienen que ver con las imputaciones que se me hacen y creo que es lo que debo de hacer", declaró.

El funcionario fue denunciado por dos trabajadoras de la delegación de la SEGOB en BCS, quienes acusaron que el caso tiene casi un año, y desde julio del 2022 se hizo de conocimiento de oficinas centrales, sin que avanzara, por lo que determinaron proceder con la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Una de las víctimas, Cindy Cárdenas, quien se desempeñaba en la delegación desde hace diez años como jefa del Departamento de Vinculación Institucional, acusó que incluso fue despedida hace unos días cuando hizo pública la denuncia contra el entonces funcionario.





