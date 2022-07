Reinician búsqueda de Sandra Carrera, migrante morelense en Texas

Morelos.- A dos años de su desaparición en Texas, Estados Unidos, la familia de Sandra Carrera Chávez, de 28 años de edad, emprendió una nueva búsqueda con la ayuda de la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos (CIMMM), con sede en Las Vegas, Nevada.

“Me siento muy triste y devastada al no tener noticias de mi hija Sandra, ya son dos años que desapareció en el estado de Texas, no sabemos nada de ella, incluso yo la he soñado que está en una cama de un hospital, y en otro sueño la vi que estaba embarazada, aun cuando ella no podía tener bebés”, relató angustiada Laura Chávez Cortés, madres de Sandra, al presidente de la CIMMM, Pablo Antonio Castro Zavala

Sandra salió de su casa en Cuautla, oriente del estado, el 28 de julio de 2020, con rumbo a Chicago, Estados Unidos, donde reside su madre, luego de quedarse sola al morir su esposo en accidente de motocicleta, ocurrido en febrero de 2020.

Última llamada de Sandra fua para avisar sobre problemas de salud

Para llegar a su destino viajó en autobús hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, acompañada de un primo suyo. En esa ciudad fronteriza contrataron a un “coyote” para cruzar a la ciudad de Laredo, Texas, Estados Unidos.

Desde la frontera, relató su madre a la organización civil, Sandra se puso en contacto con ella vía telefónica el 2 de agosto de 2020 a las 12:06 de la madrugada. “Le dijo que había tenido problemas de salud y que la habían llevado a una casa en Laredo, después de esa última plática, continúa desaparecida”, relató por su parte Castro Zavala.

Desde ese momento el dirigente de la CIMMM se comunicó con autoridades de Texas y agencias en Estados Unidos para solicitar apoyo en la localización de la connacional, sin embargo, después de la intensa búsqueda no fue posible dar con el paradero de Sandra.

Ayer Castro Zavala, anunció que su organismo retomará el caso de Sandra Carrera a petición de la madre de la joven desaparecida, quien tiene una estatura de aproximadamente 1.60 metros y pesa cerca de 70 kilogramos.

Sus rasgos físicos son ojos cafés oscuro, cabello negro que le llega abajo de los hombros, piel morena clara, lunar en la mejilla izquierda y cicatriz de 10 centímetros en la pierna izquierda debido a dos cirugías por fractura.

De acuerdo a familiares, al momento de desaparecer Sandra vestía blusa negra de manga larga, pantalón de mezclilla azul y y unos tenis de piel negros.

El presidente del CIMMM Pablo Antonio Castro solicitó nuevamente la intervención de los sheriffs Martín Cuéllar y Benny Martínez del estado de Texas, para retomar y continuar en la búsqueda de Sandra.

