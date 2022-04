Realizan operativo para localizar a Yolanda Martínez

Guadalupe.— La zona en la que Yolanda Martínez Cadena fue vista por última vez es conocida por insegura. Antes de desaparecer, la joven sufrió tres asaltos a mano armada y, durante su búsqueda, sus familiares y autoridades han encontrado pertenencias de otras mujeres en cañadas y terrenos baldíos que indican que pudieron ser víctimas de la delincuencia.

A casi un mes de la desaparición de Yolanda, el pasado 31 de marzo, personal de la Comisión Nacional de Búsqueda y del grupo especial policiaco del gobierno de Nuevo León, junto con familiares y personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, iniciaron la mañana de ayer un operativo de inspección en un arroyo que se localiza paralelo a la calle El Peñón, en la colonia Campestre La Silla.

Con apoyo de binomios caninos, se inició el operativo de inspección y se solicitó al personal del Instituto Estatal de las Mujeres —que acompañaba a Gerardo Martínez, padre de Yolanda—, retirarse de la zona hasta recibir nuevas instrucciones. En las colonias aledañas, decenas de voluntarias entregaron copias del boletín de búsqueda o realizaban pegotes en los postes para pedir colaboración para localizar a la joven. Tres horas y media después, las autoridades concluyeron el operativo.

“A mi hija le tocó que aquí la asaltaran tres veces a mano armada para quitarle su celular. Los vecinos manifiestan que la vieron a las 4:30 ese lunes 31 de marzo, eso me crea sospecha, porque a esa hora ya hay mucho delincuente”, señaló el padre de la mujer. Entre las personas que dijeron ver a Yolanda está una joven que la conocía y que incluso la saludó, refirió Gerardo Martínez, así como dos jóvenes que se dedican a limpiar los parabrisas en el crucero de la calle El Peñón, quienes afirmaron que la mujer estuvo media hora; caminó calle arriba y ya no la vieron bajar.

“A lo mejor pudo ir a visitar a su comadre, que vive en esta zona, pero no alcanzó a llegar porque a lo mejor me la levantaron antes y porque todos, conocidos y amigos, y la comadre, manifiestan que ya nunca la vieron”, relató el padre, quien dijo que no le han notificado si entre las pertenencias halladas están las de su hija.