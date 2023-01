Quintana Roo recibe galardón por ser el destino favorito en el mundo para viajar en crucero

Quintana Roo mantiene su liderazgo turístico a nivel mundial gracias a sus bellezas naturales y al ser también preferido por los turistas de cruceros al llegar a Cozumel y Mahahual 4.1 millones a bordo de mil 576 trasatlánticos, además, la isla fue galardonada como uno de los mejores destinos naturales en el mundo de acuerdo a Tripadvisor.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por la Dirección de Puertos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) señalan que a nivel nacional en los 28 puertos registraron un movimiento de 6.6 millones de turistas a bordo de 2 mil 666 cruceros.

Lo anterior representa que de ese total, el 62.1% fue recibido en los puertos de Cozumel y Costa Maya en Mahahual, lo que representa un 4.1 millones de visitantes y quienes legaron en mil 576 trasatlánticos.

Lee también En 2022 creció número de patrones registrados al IMSS en Quintana Roo

Previo al inicio de la pandemia en el 2019, Cozumel y Mahahual llegaron a recibir 6.1 millones de turistas entre ambos puertos lo que representa 68.5 por ciento.

En cuanto a las cifras de acuerdo al SICT del año 2022 Cozumel recibió 2.9 millones de cruceristas lo que representa el 64.4 por ciento respecto a los 4.5 millones de visitantes captados en el 2019; mientras que Mahahual, registra una buena recuperación al captar 1.2 millones en el año 2022 lo que significa 75% respecto de los 1.6 millones que arribaron previo a la contingencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19).

Asimismo, se espera para este año 2023 los puertos de Cozumel y Mahahual recuperen sus niveles de llegadas de cruceros con un mayor número de pasajeros ante el levantamiento de alertas por la pandemia en algunos países.

Cabe resaltar que Cozumel fue galardonada este año 2023 como uno de los mejores destinos naturales en el mundo de acuerdo a Tripadvisor.

En los Travellers' Choice Awards 2023 “Best of the Best” contempla a la isla como uno de los mejores destinos naturales por sus paradisíacas playas, así como uno de los mejores sitios en el mundo para la práctica del buceo por sus arrecifes de coral, además de resaltar su biodiversidad.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

bmc