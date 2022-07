La joven saxofonista, María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de un intento de feminicidio tras un ataque con ácido, hizo vibrar el Zócalo de la Ciudad de México al acompañar con su instrumento a la Maldita Vecindad.

La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, destacó la actuación de la joven oaxaqueña y la calificó como "una mujer de lucha".

María Elena Ríos, víctima de ataque con ácido

En 2019, a sus 26 años, Malena, como también es conocida, sobrevivió a un intento de feminicidio, perpetrado a través de un ataque con ácido, el 9 de septiembre de ese año.

El ataque fue ordenado por Juan Antonio Vera Hernández, hijo del ex legislador priista y empresario gasolinero, Juan Vera Carrizal, y quien está preso desde 2020.

Vera Carrizal se encuentra prófugo de la justicia y actualmente la Fiscalía de Oaxaca ofrece una recompensa de 1 millón de pesos a cambio de información sobre su paradero.



Estas son algunas proyecciones de la probable apariencia de JUAN ANTONIO VERA HERNÁNDEZ, probable responsable del delito de tentativa de feminicidio.

La @FISCALIA_GobOax pone a disposición el número de atención 951 568 49 29, para proporcionar información que lleve a su captura. pic.twitter.com/s0PFkWKZXh — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) July 17, 2022

“El costo de ser víctima es muy elevado. La fiscalía es representada por una persona que no es empática, no quiere o no puede hacer justicia. Tuve la desdicha de ver a mi agresor en la calle, asustada, le di aviso al fiscal Rubén Vasconcelos y además de no responder mi llamada, contestó déspota mis mensajes: ‘Ya le dije que estamos trabajando en eso...’. Es increíble que una sola persona prófuga de la justicia burle a un sistema de inteligencia”, dice la joven.

Desde el ataque con ácido, la joven ha luchado desde el activismo y denunciado la falta de compromiso de las autoridades locales y federales para detener al autor intelectual.

“Tengo que exigir, levantarme todos los días pensando en qué va a suceder… pienso en cuándo se va a acabar toda esta pesadilla, sabía que podría ser un proceso muy largo, que quizá lleve años, pero no imaginaba que fuera tan agotador”, aseguró.

“Me da la impresión de que quieren cansarme y he tenido la intención de rendirme, pero no lo hago al recordar el cariño de mis padres al decirme que tenga paciencia”.

Recientemente denunció que le habían retirado el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que pidió la intervención de las autoridades.

En abril de este año, la joven manifestó que en el mecanismo hay conocimiento de que ella ha sido amenazada, al igual que su familia y pese a ello, le retiraron la medida.

"Tengo miedo, han pasado casi dos años y medio y mi proceso no va a la mitad", señaló.

Maria Elena Ríos en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México

En junio de este año, la revista Forbes publicó por segunda ocasión su lista de "las 100 mujeres más poderosas de México", y en esta ocasión, incluyó a la saxofonista oaxaqueña.

Forbes apuntó que Malena es "una saxofonista impulsora de los derechos de la mujer, y símbolo de la búsqueda de justicia al ser sobreviviente de un ataque con ácido. Retomó los escenarios en 2022, inspirando a muchos al decir que el corazón es de las mejores armas".

"Me siento contenta, porque este tipo de publicaciones siempre han sido espacio para mujeres blancas. Me siento contenta porque yo no pertenezco a esa élite. Se está reconociendo a las mujeres que estamos en batalla contra el sistema", dijo.

Más batallas son replicadas por muchísimas mujeres en el país, son realidades que se deben nombrar porque lo que no se nombra, no existe, continuó.

Colaboración de Malena con La Maldita Vecindad

En octubre de 2021, La Maldita Vecindad lanzaron una nueva versión de la canción "Chacahua", en colaboración con María Elena Ríos, misma que además de sumarse al llamado de justicia para ella, es un pronunciamiento contra el racismo que prevalece en México.



Se trata de una nueva versión de "Chacahua", una canción dedicada a Oaxaca y a las personas afromexicanas, donde quisieron darle voz mediante la música a María Elena.

Así que María Elena aportó su estilo y elementos de la música oaxaqueña con su saxofón, intervenciones que grabó en audio y video. Desde entonces, floreció entre la banda y la oaxaqueña una sólida amistad.

Muestra de ello es que también tocó el tema junto a la agrupación en el Festival Vive Latino de este 2022.



La lucha de Malena por justicia

Antes de sufrir la agresión, María Elena llevaba una vida común y no tenía idea de hasta dónde la violencia machista alcanzaba a afectar a las mujeres.

Hoy, al ser una sobreviviente de la violencia feminicida, reconoce que, a pesar de las leyes, a las mujeres no se les protege.

María Elena Rios Ortiz se ha convertido en activista de su propia causa, pues está convencida de que la justicia es la única vía para recobrar su libertad y tranquilidad. Sin embargo, afirma que lucha para que otras mujeres también accedan a la justicia.



Foto: Mario Arturo Martínez/El Universal

