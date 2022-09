Queman antimonumento de los 43 en Chilpancingo, Guerrero

Dos hombres incendiaron el antimonumento en honor a los 43 normalistas de Ayotzinapa, instalado en el monumento a Juárez, conocido como Las Banderas, en Chilpancingo, Guerrero.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, el hecho ocurrió la madrugada de este domingo y hasta el momento se desconocen las razones.

Uno de los videos difundidos muestra a un hombre con sombrero encendiendo un papel para después arrojarlo al monumento, posteriormente le arroja gasolina, lo que hace que el fuego sea más intenso.

En otra grabación, tomada desde el interior de un vehículo, se muestra que una vez que el antimonumento se encuentra en llamas, los desconocidos bajan de la estructura y regresan al automóvil.



De acuerdo con medios locales, esta acción ocurre en el contexto del primer aniversario del accidente ocurrido en el libramiento Chilpancingo-Tixtla, en el que un vehículo fue impactado por un autobús que se encontraba en control de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

El accidente ocurrió el 17 de septiembre de 2021 en el kilómetro 10 de dicho libramiento, cuando el autobús donde viajaban los estudiantes de Ayotzinapa chocó con un automóvil compacto Volkswagen. Después del impacto ambos vehículos se incendiaron.

En el accidente falleció el profesor de artes marciales mixtas, Jacinto Palacios Celino.



“Devuelvan a mi padre vivo”

Tras la divulgación de los videos, Hafid Palacios, hijo del profesor Jacinto Palacios, agradeció a quien realizó el incendio del monumento.

“No sé desconoce la causa, soy hijo del maestro Jacinto Palacios Celino que hace un año estos delincuentes de Ayotzinapa me arrebataron, por cierto no dan la cara por su delito”, escribió como comentario a uno de los videos.

Señaló que aunque su padre no le enseño a realizar este tipo de cosas, “ganas de eso y más me sobran”.



Por último, mencionó que a diario recuerda a su padre como su héroe y reclamó que por culpa de “estos delincuentes disfrazados de estudiantes no lo tengo a mi lado”.

Además, Hafid Palacios compartió uno de los videos en su Facebook, donde exigió que le devuelvan a su padre vivo.

“Ahora no saben por qué se les repudia, devuelvan a mi padre vivo cabrones. Hace un año me lo arrebataron y no dan la cara”, escribió.

