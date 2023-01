Proyectan 500 bodegas en nueva Central de Abastos en Zapotlán, Hidalgo

Pachuca.- Comerciantes de Hidalgo alistan la construcción de una Central de Abastos privada en el municipio de Zapotlán, la cual se prevé realizar en 25 hectáreas para la construcción de 500 bodegas que brinden servicio a por lo menos seis estados del país.

De acuerdo con el presidente del proyecto Central de Abastos Miguel Hidalgo, David Heras Delgadillo, desde hace cinco años mantienen realizan los trabajos que se encontraban parados, debido a que el gobierno del Estado en la administración anterior se negaba a transferir al municipio los derechos de uso de suelo.

De esta manera, dijo que mantuvieron una controversia que quedó dirimida el pasado octubre, en que finalmente el gobierno otorgó estos derechos de cambio de uso de suelo al Ayuntamiento de Zapotlán, donde se pretende realizar este proyecto.

Indicó que actualmente la central de abastos de Pachuca está ya rebasada por la mancha urbana, sin embargo, no pretenden hacer un cambio o que esta se cancele. Ya que se trata de un centro de abasto privado en el cual al menos 100 socios han invertido como etapa inicial en la etapa inicial alrededor de 260 millones para la adquisición de los terrenos y la delimitación de la barda perimetral.

Indicó que la construcción de estas 500 bodegas tardará al menos 18 meses, sin embargo, refirió que con ello se contará con un centro de abasto para al menos seis estados de la República y se aprovechará la conectividad que se tiene con el arco norte y las bondades de qué Hidalgo se encuentra en la zona centro del país.

Explicó que con ello se tendrá un crecimiento al comercio y a los socios, quienes podrán contar con un lugar que baje los costos de los productos, al tener todos los servicios como áreas de carga, descarga, andenes, estacionamientos y bodegas equipadas.

Refirió que con ello la mercancía tendrá una mayor movilidad y celeridad, lo que permitirán menores costos que se traducirán sobre todo en los bolsillos de los consumidores.

Los comerciantes, afirmaron, no solo son simples vendedores, si no son empresarios que tienen el capital y el negocio para que pueda este crecer y sobre todo que quede en manos de los verdaderos comerciantes y no de los políticos.

