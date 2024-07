Cuernavaca, Mor.- La ministra Lenia Batres aseguró que la reforma al Poder Judicial la democratiza y es la principal condición para que se pueda eliminar la corrupción.

“No es que haya riesgo de que ingrese, el problema es la corrupción existente, pues hay que sacarla y la forma en la que podemos eliminarla es justamente con la democratización que nos permite a todos cuidar al Poder Judicial, que nadie cuida actualmente”, afirmó.

En la asamblea informativa sobre la Reforma al Poder Judicial, la ministra sostuvo que con la adecuación va a mejorar la calidad y la presencia de los jueces, y da la posibilidad de mejorar toda la preparación profesional del conjunto de los servidores públicos del Poder Judicial que actualmente está muy centrada en los temas procedimentales.

En su participación, el diputado federal electo Leonel Godoy, afirmó que se deben establecer requisitos estrictos de participación al nuevo Poder Judicial para impedir que se cuelen integrantes del crimen organizado o delincuentes de “cuello blanco”.

Asamblea informativa de la reforma al Poder Judicial. Foto: Justino Miranda/ EL UNIVERSAL

“Los requisitos de legibilidad, por cierto, no fueron tocados en la iniciativa y nadie quiere modificarlos para que no sean abogados los ministros, magistrados o jueces, juezas, magistradas o ministras. De ninguna manera, pero hay otros espacios la idoneidad, por ejemplo, la integridad, la honestidad, ninguna duda de que haya vínculos con este tipo de de poderes fácticos”, dijo.

Godoy consideró que se deben revisar el ingreso ordenado, técnico, de jueces, magistrados y ministros y también el sistema de transitorios. Cómo van a empezar y cuándo se tienen que hacer reformas a las leyes secundarias.

En su turno el senador Gerardo Fernández Noroña sostuvo que la reforma judicial no significa la persecución de poder por la Cuarta Transformación.

“No queremos el control del Poder Judicial. Queremos justicia, simplemente, justicia a secas. No es posible que haya un juez que libere a un pederasta que abusa de una niña de 4 años y lo suelte al presunto agresor con todo acreditado, porque la niña de 4 años no se acuerda del lugar de la hora ni del día en que fue abusada.

“No es posible que haya jueces que sueltan a Rosario Robles, que suelten a Lozoya, bueno no es posible que suelten al presunto criminal que es fiscal de Morelos (Uriel Carmona) dándoles amparos y cualquier cantidad de cosas. Eso no es justicia, eso no es lo que quiere el pueblo, y por eso la reforma al Poder Judicial va”, expuso.

También su compañero Leonel Godoy aludió el tema del fiscal morelense y afirmó que entre los temas pendientes de la reforma se encuentra qué hacer con los juzgadores que tienen procesos en curso, entre ellos, el fiscal de Morelos; “debe de continuar su procedimiento, no se puede ir por la tangente”, afirmó.

Ernestina Godoy también se refirió al caso del fiscal de forma indirecta, sin mencionar su nombre, al decir que Morelos no tuvo mucha suerte en la elección de su fiscal.

Más adelante habló de los requisitos que se deben establecer para los aspirantes a jueces, magistrados y ministros y propuso revisar calificaciones escolares, pedir opinión de sus vecinos, de sus excompañeros y hasta cartas de recomendación para que se sepa que es una persona honorable.

“¿Porqué no pedirles, a ver dime por qué quieres ser mi ministro juez o magistrado? Hazte un un pequeño ensayo y da tus motivos”, expuso.

También compartió que hay distintas propuestas sobre la elección de los aspirantes, algunas son en el sentido de hacerlo de manera paulatina, pero no tan larga como para que se nos olvide, que termine el 2027.

“Una elección nacional de los ministros, de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, de los del Tribunal Electoral y luego la mitad. Son cosas que se están discutiendo en los equipos de trabajo, que estamos en los foros y estamos en la redacción donde escuchamos a la gente”, sostuvo.

