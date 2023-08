Progreso,Yucatán.- La Conapesca y Profepa diagnostican los daños que causó el encallamiento del buque "Grande Senegal" en el arrecife "Madagascar", ubicado a 40 kilómetros del puerto Sisal, Yucatán, en el poniente del Estado.

Tras la manifestación de cientos de pescadores de este puerto y otras comunidades, el titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Yucatán (Sepasy), Rafael Combaluzier Medina, reiteró que será la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) quien determine los posibles daños al arrecife, en tanto, que la Conapesca, hará lo propio con la situación de las especies marinas en esta zona.

"El tema del buque lo está estudiando la Profepa, y tiene que hacer los estudios. No tenemos la información de qué tan grande y qué tanta afectación tenga en la pesca, hasta que no tengamos el resultado de Conapesca. Son estudios que se tienen que hacer a fondo y no podemos estar diciendo sí sí o sí no, sin tener el conocimiento científico de la afectación", explicó.

Según propios pescadores de Sisal, durante el encallamiento, y posterior al retiro de esta nave, de unos 60 metros de longitud, hubo una severa afectación para los hombres de mar, quienes vieron mermado el volumen de captura de especies, además de que temen que este percance haya causado estragos en especies como el canané y el mero, las cuales se reproducen en este sitio.

Esperan sanción por posibles daños a arrecife en Yucatán

Ante esto, el titular de la instancia de pesca estatal sostuvo que, en tanto se realizan las indagatorias sobre los daños, la nave está detenida, a la espera de que se aplique la sanción por los daños causados.

Asimismo, aclaró que la dependencia a su cargo ya había escuchado a los hombres de mar, cuya petición se hizo en tiempo y forma a las autoridades federales, quienes tienen a su cargo atender este asunto.

"El buque está detenido por la Marina y por Profepa, está todavía ahí y tendrá que llevar el proceso administrativo de multas y reparación del daño. Nosotros tuvimos pláticas con los pescadores hace 2 semanas. Ellos tenían la petición de indemnización y nosotros nos dedicamos a avisar a las autoridades federales", sentenció.

Los pescadores afectados exigieron ser indemnizados por los aparentes daños a su actividad, aunque la Federación ofreció regresar los recursos que se generen por la multa a la empresa dueña del buque encallado.

asf/rmlgv