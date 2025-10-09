Morelia.— El presidente de oriGln mundial, Riccardo Deserti, reconoció la importancia que tienen en los mercados internacionales las artesanías que se elaboran en la entidad y son —afirmó— orgullo de Michoacán y de México. Por ello, consideró que Michoacán será el alma de las Indicaciones Geográficas en la inauguración de la Bienal oriGIn 2025, un encuentro internacional que reúne a expertos de 40 países.

Cinco productos michoacanos recibieron esta declaración por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para sumar siete en total. Se trata de los molcajetes de piedra que se elaboran en San Nicolás Obispo, las esferas del Pueblo Mágico de Tlalpujahua, la jamaica del municipio de La Huacana, así como el pez blanco del lago de Pátzcuaro y la guayaba que se cultiva en el oriente del estado, mismos que ahora estarán protegidos para conservar el patrimonio cultural.

El gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) dijo que “este logro es un signo elocuente de que vamos por la senda correcta, integrando a la economía global a nuestras comunidades sin renunciar a sus tradiciones, con prosperidad compartida, dignidad y orgullo territorial”.

Asimismo, agradeció la confianza para realizar en Michoacán este evento, en el cual se llevó a cabo la reunión simbólica de dos grandes emblemas del patrimonio gastronómico internacional: por parte de Italia, el queso parmigiano reggiano, y de México, el queso cotija.

“Michoacán es tierra de oficios, aquí, cada producto tiene una historia, un rostro y un origen. Por ello, la protección de las Indicaciones Geográficas representa más que un sello legal, es un acto de justicia que reconoce el valor cultural, social y económico de nuestras regiones, así como del compromiso que tenemos en nuestro gobierno con las raíces más profundas y con el medio ambiente”, aseveró.

También se realizó la firma de convenio entre oriGIn, el gobierno de Michoacán y el Consejo Regulador del Tequila (CRT) para el establecimiento en la entidad de la antena regional oriGIn América Latina, un espacio para proyectar una nueva forma de hacer economía con precios justos e identidad.

El evento se realiza en Morelia del 8 al 10 de octubre con unos 600 asistentes.