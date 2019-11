El activista Rafael Castelán de la organización Servicios de Inclusión Integral (Seiinac), calificó como grave que en Hidalgo, entre enero y septiembre de este año, se haya registrado el asesinato de 54 mujeres, de los cuales 17 están catalogados como feminicidios.



Señaló que las víctimas tuvieron una muerte violenta y han sido sólo consideradas como estadísticas, por lo que el primer paso para el acceso a la justicia y reparación del daño es el reconocimiento de hijas, hermanas, madres, abuelas, primas, amigas, compañeras, novias, esposas y vecinas.



Precisó que es necesario generar estrategias que tengan un mayor impacto para frenar los asesinatos de mujeres. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública tienen contabilizados en esta entidad 15 feminicidios entre enero y septiembre de este año, la Procuraduría señaló 17 casos a octubre.



En tanto que el Observatorio de Feminicidio de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos tiene un total de 54 muertes violentas de mujeres probables feminicidios. De este total cinco sucedieron en enero, 6 en febrero, dos en marzo, siete en abril, dos en mayo, 7 de junio, ocho en julio, cinco en agosto, 10 en septiembre y dos en octubre.

Así también se informó que 26 cuerpos fueron localizados en lugares públicos, 22 en espacios privados y seis no se especificó el lugar de hallazgo. Sobre las edades, 15 tenían entre 18 y 19 años, 14 eran mayores de 29 años, cuatro adolescentes de entre 12 y 17 años, tres menores de 12 años y de las 17 restantes no se contaba con esa información.



Las víctimas presentaban lesiones de arma de fuego, atropelladas, calcinadas, violada, cercenadas encontradas en bolsas.



Castelán dijo que es preocupante esta situación debido a que esto es una muestra de que los esfuerzos que se han realizado desde el 2014 en que se pidió la alerta de género, no han dado resultados.



Refirió que actualmente se trabaja en la actualización de protocolos, sin embargo, es necesario que se ajusten las acciones para que haya un impacto

shgm