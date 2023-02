Por segundo día marchan por justicia para Damián, menor fallecido en guardería de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Más de 70 personas marcharon la tarde de este domingo para exigir justicia por la muerte del niño Damián, fallecido el martes pasado en una guardería y centro educativo particular, porque a la fecha la Fiscalía General del Estado, (FGE), no ofrece certeza; "no hay ninguna acción, no hay detenidos", denunciaron familiares del menor.

El padre del niño, que padecía autismo, Mauricio Estrada de la Vega, cuestionó la lentitud de las investigaciones preliminares a casi una semana del deceso.

"Todavía siguen en el proceso, no vemos ninguna acción, no hay detenidos; yo no sé si están esperando que más papás pasen por el mismo dolor que nosotros, para que se tomen acciones sobre los responsables de la muerte de mi hijo", señaló.

Sobre la situación legal, dijo, que la familia sabe únicamente lo publicado en medios de comunicación. "Lo que hemos podido externar; por parte de la autoridad, no tenemos ningún seguimiento, ninguna acción que nos pueda dar esa tranquilidad de que podemos estar salvando más vidas".

La madre de Damián, Amparo Moreno González, pidió que se agilice la aplicación de la ley contra quien tuviera responsabilidad en la guardería denominada Piguin & Babe, que se ubica en 13 poniente y 8a norte de Tuxtla Gutiérrez.

"Que ya el día de mañana los detengan, ya fue un límite, esta gente tiene que estar ya detenida, ya son cinco días que ellos siguen disfrutando la vida y mi niño no. No se han acercado para nada, no tienen la intención", acusó.

Estrada de la Vega, confío en que se procederá legalmente, "confío en que será así, estamos respetando el proceso, creo que pudo haber algún avance: gente detenida, que dé la cara por lo que sucedió con mi hijo; ellos son los responsables de la muerte de Damián".

El proceso jurídico precisó, marca que mañana debe haber "acciones, ya se contará con los resultados forenses, a partir de ahí pediremos que se aplique todo el peso de la ley No queremos que nadie pase por el mismo dolor que nosotros".

La marcha a pie y en vehículos, de unas 70 personas vestidas de blanco, entre familiares y vecinos, salió del puente de Colores, atravesó el bulevar Belisario Domínguez, realizó una parada en la clínica particular San Miguel, donde ingresaron a Damián y lo entregaron muerto a sus familiares.

La manifestación avanzó con gritos de ¿Qué exigimos?, justicia para Damián!?, "Justicia, justicia!"," Todo el peso de la ley para los responsables", "Hoy fue nuestro sobrino, mañana pueden ser sus hijos".

Los hombres, mujeres y niños, llegaron a la guardería donde colocaron flores, velas y soltaron globos blancos. El inmueble tiene el sello de resguardo ministerial y es custodiado por la policía.

Roberto Reyes, tío de la víctima, dijo que la guardería carece de los espacios adecuados y de garantías de seguridad para funcionar como guardería y centro escolar.

"Ellos (el padre y la madre) confiaron en esto, y miren qué resultados le dieron No es posible que los directores no tengan la más mínima intención ni siquiera de acercarse a los padres, están como si nada Ellos no buscan venganza, sino justicia, ni siquiera una indemnización, simple y sencillamente que estos señores de aquí deben ser castigados como debe ser".

No es posible que por ellos, un niño haya pedido la vida y no haya responsabilidad de estos señores, que realmente ya no ven al niño como con que es, sino como un signo de pesos El niño salió de aquí muerto, y ellos dicen que no Quien tenga que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel".

Una manifestante dijo que la autoridad que firmó el permiso para la guardería es responsable también de la muerte de Damián, porque les compete vigilar que cumplan con todos los requisitos para la seguridad de los niños.

"Por eso pedimos justicia, gobernador (Rutilio Escandón Cadena), al presidente Andrés Manuel López Obrador, no más privilegios, el que firmó el permiso para esta escuela tiene responsabilidad por la muerte de Damián Pedimos justicia a todas las instituciones federales, del estado a Derechos Humanos, porque no se debe lucrar con la necesidad de los padres que tienen hijos autistas".

En la manifestación, una madre y su hijo que acudía al centro educativo denunciaron que el menor todo el tiempo lo entregaban golpeado, y además el personal no era suficiente.

A mi hijo, puntualizó, "siempre me lo entregaban golpeado, por eso decidí sacarlo; había como cuatro o cinco personas y había bastante niños. Siempre había raspones, yo siento que era por falta de cuidado de parte del personal, que decían que era hiperactivo.



asgs