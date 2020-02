“Pobres” no se subirán a la London Eye de Culiacán

Desde Culiacán, Sinaloa, nos dicen que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro (Morena) dio de qué hablar, debido a que mandó decir a las familias que si no tienen dinero, no se hagan ilusiones de disfrutar en un futuro de la enorme rueda de la fortuna de más de 50 metros de diámetro que prevé instalar en su tierra. Empeñado en que la capital tenga su propia London Eye, nos explican, don Jesús se encuentra en negociaciones con inversionistas privados, a fin de que inyecten hasta 5 millones de dólares a la atracción. No obstante, nos señalan, sin tener amarrado el negocio, el edil ya dejó claro que quienes no tengan dinero o se les haga muy caro subirse, se quedarán con las ganas, lo que desató críticas de todo tipo que se sumaron a los cuestionamientos de la oposición por esa obra, que se impulsa mientras Culiacán tiene deficiencias en la recolección de basura, limpieza en calles, alumbrado público y, claro, seguridad.

Falso, el tamal más grande del mundo

Nos cuentan que en Acapulco ni con el paso de los días perdonan el intento de la alcaldesa Adela Román (Morena) de romper el Récord Guinness por el tamal más grande del mundo. Primero, nos refieren, porque la marca no pudo lograrse, ya que lo que se cocinó no fue un tamal... sino aproximadamente 5 mil de ellos puestos sobre una mesa en línea recta, por lo que al final del evento doña Adela sólo se autorreconoció por el “ta - mal ensamblado más grande del mundo”. Pero eso no es todo, nos dicen, pues el mayor reclamo es que el evento tuvo una inversión cercana a los 400 mil pesos, además de que perjudicó a pobladores y visitantes, ya que por la tamaliza cerró un sentido de la Costera Miguel Alemán por más de cuatro horas. ¿Qué pasará cuando la morenista quiera romper el récord por la ciudad más segura del país?

Por adelantar su “campaña”, superdelegado tropieza

Nos cuentan que en Baja California Sur, quien también da de qué hablar es el superdelegado Víctor Castro Cosío, pues sus detractores acusan que aprovechándose de su cargo anda en franca campaña rumbo a las elecciones de 2021, queriendo conquistar simpatías. Sin embargo, nos señalan, el llamado Profe ni se inmuta con las críticas, sobre todo luego de que una encuestadora lo colocara en primer lugar de preferencias, estudio que también fue criticado, pues más allá de sus detractores políticos hay grupos ciudadanos que no lo ven con buenos ojos, como los familiares de unas 88 personas con discapacidad, incluidos niños, quienes denunciaron tener pendiente el pago, desde hace 10 meses de su beca prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más que andar de grilla, nos indican, lo que el Profe necesita es ocuparse de lo urgente.

Delegado está que se va y se va...

Nos cuentan desde Zacatecas que Manuel Cavazos Melo emprendió la gira del adiós como delegado del IMSS, porque está a días de pasar la estafeta a la doctora Sandra Durán Vázquez, quien recientemente ganó esta delegación por medio de un sorteo nacional. Sin embargo, nos dicen que antes de irse, don Manuel sigue a mil por hora con sus visitas en los hospitales y hasta se dio tiempo para apapachar al personal delegacional con atole y tamales, recibiendo en respuesta abrazos y agradecimientos. El que mucho se despide pocas ganas tiene de irse, nos mencionan.