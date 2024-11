Uruapan, Michoacán.- A una semana del asesinado del periodista Mauricio Cruz Solís, en pleno centro de Uruapan, Michoacán, no hay un solo detenido, pero toma fuerza el unísono reclamo contra el alcalde, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, que pare sus discursos de odio en contra de muchos sectores de la sociedad.

Desde que era diputado federal, después en su campaña como candidato y ahora como presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, se ha conducido con discursos de odio y amenazas, en contra de distintos actores políticos, periodistas y servidores públicos.

Una de las periodistas que ha levantado la voz para denunciar que la violencia de Manzo Rodríguez ha generado más violencia, es Lucero Díaz Estrada, directora del medio digital, Enlace Informativo.

Este 31 de octubre, reporteros y reporteras de Chilpancingo, Guerrero protestaron contra la violencia y asesinatos de periodistas. Foto: Cuartoscuro

Recordó, que el ejercicio periodístico de es difícil y de alto riesgo en la región Uruapan, por lo que a ello se suma el hecho de los constantes ataques en contra de los medios de comunicación, hechos por el alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, “quien considera a la prensa un obstáculo para su buen desempeño”.

“El asesinato de Mauricio Cruz Solís, es una muestra más, de la grave violencia que se vive en Uruapan, dónde los homicidios (muchos por extorsión o cobro de piso), están a la orden del día, mientras las autoridades locales han emprendido una magna campaña de denostación hacia el periodismo, desde mi punto de vista, por cuestiones políticas y de ahí el alcalde, para aprovechar para aumentar su simpatía ciudadana, la cual va en declive y cuestionada por distintos sectores”, explicó la comunicadora.

En su caso, reiteró que trabajar en Uruapan, si bien no es nada fácil para un periodista, mucho menos para una mujer o un joven con talento, pues se sufre el desdén y desprecio, especialmente de los servidores públicos.

“Es por eso, que durante años, he pugnado porque existan garantías para el desempeño de nuestra labor y, que cuando alguno de nosotros sufra atropellos, las autoridades tomen el asunto conforme a derecho, que le den seguimiento hasta su conclusión y, aunque han sido sueños guajiros me he aferrado a ello para reducir el grave ataque del que somos objeto, el cual, desafortunadamente, hoy cobra la vida de un joven colega quien trabajó para mantener su página informativa Minuto x Minuto, así como su empleo en la radio”, expuso Lucero Estrada.

Acusan a Carlos Manzo por discursos de odio

Un padre de familia, a quien por su seguridad pidió que solo se le mencionara como Juve, trabajó más de 25 años en el ayuntamiento.

El adulto mayor fue despedido por esta administración municipal de Carlos Manzo Rodríguez, con el argumento de que había laborado en otras administraciones.

Denunció, que no solo fue despedido injustificadamente, sino que su vida y la de su familia se puso en riesgo a raíz de que el actual presidente municipal, Carlos Manzo, llamara públicamente “criminales” a los empleados del ayuntamiento despedidos.

Además, que Manzo Rodríguez, acusó sin pruebas a los ya extrabajadores, de, -según él- “generar violencia, asaltar tiendas departamentales y de conveniencia, para desestabilizar su administración”.

Piden al alcalde de Uruapan, Michoacán frenar discursos de odio. Foto: Lucero Díaz Estrada / EL UNVIERSAL

Juve, dijo que el mayor delito que ha cometido en su vida, es haberse llevado a su novia –hoy su esposa-, sin permiso de los papás, “porque siempre me he portado bien. No me meto en problemas y me gusta vivir tranquilo”.

“Pero ahora con esto que dice el presidente (municipal) en las redes sociales, ya no podemos decir que trabajamos en el ayuntamiento, porque de inmediato nos dicen asaltantes, rateros, secuestradores y malandros”, expuso, el padre de familia, que hoy vive de la venta de gelatinas.

Juve, quien siempre tiene una sonrisa y un trato de admiración hacia los periodistas, lamentó que esos discursos hayan acabado ya con la vida de otras personas, entre ellos, la de Mauricio Cruz Solís.

Mazo señala a ex alcalde de Uruapan de corrupción

Ignacio Benjamín Campos Equihua, ex alcalde de Uruapan, también ha sido señalado por Manzo –otra vez sin pruebas-, de supuesta corrupción.

Además, que públicamente, Carlos Manzo, ha retado a Campos Equihua, a golpes, lo ha amenazado a él y a su familia, además que ha incitado a sus fanáticos a hacer justicia con las armas.

EL UNIVERSAL buscó a Ignacio Campos, sobre este discurso y adelantó, que ya busca un camino por la vía legal, para frenar estos mensajes de odio, amenazas y ataques de Manzo Rodríguez, que no solo ponen en riesgo su vida, sino la de su familia.

“Lamentablemente lo que se ha venido generando en Uruapan y que detonó en el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís, es el tema de violencia. Es muy importante que se tomen cartas en el asunto; ya escuchamos al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que así va a ser, pero también hay que hacer el señalamiento, que quien está al frente del gobierno municipal, ha carecido de poder lograr estabilidad, gobernabilidad y, se ha ocupado en echar culpas y señalarnos como responsables”, dijo.

Ignacio Benjamín Campos Equihua ex alcalde de Uruapan (5/11/2024). Foto: Especial

Sostuvo, que el tema de la seguridad es muy delicado, más aún, con un alcalde que se ha dedicado a amenazas y a portar, así como difundir odio y más violencia desde sus discursos.

Campos Equihua, consideró que en ese sentido, es necesario que el gobierno federal tome cartas en el asunto y se hagan las investigaciones correspondientes.

“Más, porque en esos mensajes y ataques, (Carlos Manzo), ha venido dañando también el honor de mi familia y el mío. Eso ya no es un discurso político y eso genera un encono entre los ciudadanos”, reiteró.

Lamentó que desde su llegada al gobierno Municipal, Manzo Rodríguez, ha sido portador y emisario de esos mensajes de odio en contra de una parte de la población, de los medios de comunicación, de sus propios policías y de los extrabajadores del ayuntamiento.

Señaló que la intolerancia del alcalde, ha dejado otras víctimas de la violencia, como en el caso de quienes se quieren manifestar o que hacen alguna crítica a su trabajo o a su gobierno.

Ignacio Campos, sostuvo, que le preocupa lo que ocurre en Uruapan, porque finalmente puede haber gente fanática que pueda ocasionar o generar alguna otra situación de violencia.

Recordó que Carlos Alberto Manzo, inició su guerra de odio incluso contra el gobernador del estado, Alfredo Ramírez y en contra de la Guardia Civil “y ha sido incorrecta la manera en la que se dirige a cualquier autoridad”.

Al igual que los periodistas, exempleados del ayuntamiento y los demás sectores de la sociedad a los que ha señalado Carlos Manzo, Campos Equihua, reiteró, que este nunca ha presentado pruebas.

“Nosotros por eso ya estamos preparando todo, con mi equipo de abogados, presentar las denuncias correspondientes”, advirtió, el expresidente municipal.

Los policías y personal administrativo de la Dirección de Seguridad Pública municipal, también han sido víctimas de las injurias y señalamientos del munícipe.

El personal de la DSP, también se ha volcado en contra del alcalde, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, principalmente por denostarlos, sin pruebas y por mantenerlos amenazados.

Muchos de los elementos, han utilizado las redes sociales y el anonimato, para revelar la manera en la que se conduce y las indicaciones, fuera de la ley, que les da Carlos Manzo.

Carlos Mazo afirma que señalamientos en su contra son equivocados

Cuestionado sobre este tema, el presidente municipal, respondió; “A ver… primero: estás equivocado, porque yo no he llamado a los periodistas como tú lo dices. Una cosa es ser profesionista, profesional y otra cosa es lo que popularmente se le denomina chayoteros, gente que no tiene ningún trabajo profesional y que solamente utilizan la información para desinformar. Esa es la realidad”.

Con relación a la confrontación y ataques en contra de otros entres de gobierno y actores políticos, Carlos Manzo, agregó: “Yo te puedo decir que con el gobernador, hay temas con los cuales no podemos coincidir, pero no quiere decir que tengamos una confrontación constante”.

Contrario a lo que asevera el alcalde, sus declaraciones, agresiones, amenazas y discursos de odio, son públicas, en videos, en sus propias redes sociales.





