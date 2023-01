Pese a inflación, Reyes Magos están listos para repartir regalos en Hidalgo

Pachuca.- Se acercan los Reyes Magos y en la mayoría de las casas de Hidalgo, al igual que en el resto del país, hay inquietud, por un lado, los niños tienen la ilusión anticipada de contar con el juguete de sus sueños. Por otro lado, la inflación que pega a todos los hogares.

Cada temporada hay un artículo consentido y en esta ocasión parece que los niños tienen preferencia por las pistolas de dardos o hidrogel.

Muchas niñas apuestan por lo clásico: las muñecas. El humor en las calles aún es festivo, los puestos coloridos de juguetes han comenzado a invadir las calles o banquetas de las distintas ciudades.

Dinosaurios de todos colores asoman la cabeza entre pelotas de hule, nenucos, carriolas, barbies o muñecos de acción.



También lee Detienen a ex peleador de UFC por matar a golpes a su novia en un hotel en Nayarit

Lo mismo que bicicletas, rojas en su mayoría, pistas de autos y carritos de todos colores, algunos grandes y otros chicos.

Los niños ya en las calles y en sus casas, tienen un punto de conversación, lo que le van a pedir a los reyes.

Antonio dice que no sabe, él acompaña a su mamá, pero cuenta que aún no se decide que pedir, asegura que se ha portado bien, por lo que piensa que le van a traer lo que pedirá en su carta, que en esta ocasión solo la colocará en el árbol y no el globo, ya que estos le hacen daño a los animales.

Sin sorpresa para su madre se acerca a un puesto de juguetes didácticos que asegura son sus preferidos.

También lee Mueren en choque vehicular dos seminaristas en Guanajuato

Las bicicletas siguen siendo las reinas

Cristian cuenta que tiene dos hijos, un niño y una niña, quienes le han pedido a los reyes bicicletas. Ya acudió a diversos sitios donde los precios son muy distintos, hay algunas que tienen un precio de mil 800, mil 600, pero en esta ocasión dice una bicicleta para su hija le costó solo 650 pesos.

Cuenta que tiene pendiente todavía comprar un juguete más y su presupuesto total es de poco más de mil pesos, es decir, solo tiene 350 pesos y todavía tiene que guardar dinero para la comida y la escuela.

Hay que buscar en varios sitios para poder ajustar el presupuesto y lograr todos los pedidos de las cartas, señalan los reyes magos.

Cuesta de enero y carestía pega a reyes magos

Este seis de enero los reyes magos llegan con un par de problemas a los hogares mexicanos, no solo la cuesta de enero, sino también con un incremento de precios que dejó la inflación de más de 5 por ciento, por lo que se prevé que la demanda de juguetes baje hasta en un 50 por ciento.



También lee Marchan en Zacatecas por cuatro jóvenes desaparecidos de Colotlán, Jalisco

Cesar Lemus líder de la Unión de comerciantes ambulantes de Mineral de la Reforma, señala que los más de 2 mil 500 agremiados a esta organización han coincidido en que se tendrán que ofertar juguetes económicos.

“Las ventas han estado muy por debajo de las expectativas, el año pasado estuvieron en un 90 por ciento y ahora apenas un 50 por ciento”. No solo pega la carestía, sino también la cuesta de enero.

Aunque aseveró que se ofertará todo tipo de juguete, desde aquellos que tienen pilas o electrónicos, así como dispositivos móviles, pero los reyes magos han preferido al momento juguetes de plástico, pelotas o didácticos.

También aseveró que como Unión de comerciantes se acordó comerciar juguetes con precios accesibles, en algunos casos se recurrió a la adquisición de lotes entre varios vendedores, para poder tener costos más reducidos; estos lotes se buscan sobre todo en la Ciudad de México, aunque también en otras entidades, dijo.

También lee Policías rescatan a dos personas privadas de la libertad en Hermosillo, Sonora

En este año se ofertará sobre todo juguete básico, pero los niños piden juguetes caros: bicicletas, muñecos de acción, electrónicos, tarjetas de juego y pistolas de hidrogel.

Muchos están fuera del bolsillo de los Reyes Magos. En años anteriores, una familia gastaba alrededor de dos mil o tres mil pesos, si tiene dos o tres hijos. Pero para este año, el presupuesto total es de entre mil pesos y mil 500, o lo que se pueda. El caso es que los menores no se queden sin regalo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

asgs