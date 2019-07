Pasó toda su vida como pluri y ahora va contra ellos

Al exsenador panista Juan José Rodríguez Prats, nos comentan, le llegó la 4T y a pesar de ser 100% de derecha, así como uno de los más críticos de Morena, ahora será asesor del gobierno de Tabasco en la elaboración de una reforma constitucional para eliminar a diputados locales plurinominales. Lo contradictorio, nos dicen, es que el político tabasqueño ha ocupado todo tipo de cargos de elección popular por la vía plurinominal, pero ahora trabajará con otros abogados una iniciativa para eliminar o al menos disminuir el número de pluris. Además, nos indican, don Juan José ha señalado que no cobrará por el momento, pero que no lo descarta, y que cuando se le cuestiona si podría sumarse al gabinete del gobernador Adán Augusto López Hernández (Morena), de inmediato responde: “No, yo soy panista”, aun cuando en la fuerza blanquiazul dicen lo contrario. Al parecer, nos comentan, al funcionario le salió bien eso de “abrazos, no balazos”.

Los pretextos del superdelegado

Quien de plano salió a declarar que no se siente un artista en buscar reflectores, aplausos o admiradores, nos platican, es el superdelegado de Sinaloa, Jaime Montes Salas. El origen de sus dichos, nos detallan, está en diversos señalamientos vertidos en su contra —incluso por diputadas federales de Morena—, quienes han pedido que se evalúe su desempeño, pues parece “medio superhéroe”… de esos que tienen el poder de la invisibilidad y no se aparecen ni ante los problemas, como en el caso de estudiantes que no han podido recibir sus becas Benito Juárez. En este sentido, nos dicen que los dichos de Montes Salas no cayeron muy bien entre la clase política de la entidad, donde le reviraron que en vez de pretextos, entregue resultados. ¡Ups!

... Y las cuentas imprecisas del “senatore”

Otro personaje al que le han pedido comportarse con seriedad, nos dicen, es al senador por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda (MC), quien aprovechó la reciente publicación de las cifras de incidencia delictiva durante el primer semestre del año, por parte del Secretariado Ejecutivo, para difundir una infografía donde asegura que su estado ocupa el “primer lugar en asesinatos en 2019” y de paso pedir la renuncia del gobernador Jaime Rodríguez Calderón. El problema, nos indican, es que dicha premisa es incorrecta, ya que si bien en la entidad los homicidios dolosos aumentaron 72%, superando al resto de estados, al pasar de 282 a 486, en el mismo periodo, en Guanajuato, la cifra subió de mil 566 a mil 741. Al parecer, alguien necesita clases de matemáticas y estadística, ¿o lo hizo con dolo?

Al edil se le agota la primavera

Nos cuentan que el alcalde de Cuernavaca, Morelos, Antonio Villalobos Adán, Lobito, anda que no lo calienta ni el sol por la caída de su imagen debido a varios escándalos, entre ellos la aparición de baches en sitios que había reparado, y la deuda que arrastra con la CFE. Ante este panorama, nos confían que don Antonio ha considerado hacer cambios en su gabinete para evitar futuros errores, aunque en el fondo lo que más le preocupa es que le invirtió a su imagen mediática para figurar entre los mejores ediles del país, por lo cual ahora prepara una estrategia para congraciarse, que incluye la búsqueda de su amiga Yeidckol Polevnsky, quien de pronto con un evento en su tierra pueda ayudarlo a levantarle el rating. ¿Funcionará?