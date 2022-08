Párrocos bendicen mochilas a los estudiantes de Tamaulipas para el regreso a clases

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En parroquias de la Diócesis de Ciudad Victoria y de Tampico, este domingo los sacerdotes católicos realizaron la bendición de mochilas.



En la capital, esta acción se realizó varias parroquias como San Agustín y Lourdes.



En la misa dominical de la parroquia de Lourdes muy temprano llegaron niñas y niños cargando sus mochilas; muchos de ellos eran ayudados por sus papás.

El sacerdote Ezequiel Morales fue quien hizo la convocatoria y al final de la celebración eucarística pidió a Dios por todos los niños y adolescentes que regresan este lunes a clases, en el inicio del curso escolar 2022-2023.



A los menores les gustó mucho la misa, aunque también hubo quienes no querían que concluyeran las vacaciones, “eso es lo que no me gusta, que se terminaron las vacaciones”, expresó la pequeña Fabiola, quien va a cuarto grado de primaria.



En la zona sur de Tamaulipas también hubo bendición de mochilas, como en la Iglesia San Pedro y San Pablo, que se ubica en la colonia Sierra Morena, en el municipio de Tampico.

El sacerdote Gustavo Solís realizó la bendición, mientras que en su homilía pidió a Dios derramar su luz en la inteligencia de los estudiantes y maestros, “aléjalos de las tinieblas del pecado y la ignorancia”, dijo.

