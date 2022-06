Panistas en Congreso de NL denuncian amenazas y falta de compromiso de Samuel García

Monterrey, NL.- La fracción panista del Congreso de Nuevo León pidió al gobernador Samuel García Sepúlveda designe a un interlocutor para dialogar con la Legislatura, ya que este poder no quiere hablar más con el titular del Ejecutivo, porque no sabe cumplir los acuerdos en los que se compromete, señaló Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del blanquiazul y presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri).

El panista denunció que ha recibido amenazas del mandatario estatal quien pretende obligarlo a retirar una iniciativa para quitarle el control del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, áreas estatales que ha utilizado para presionar y amedrentar a sus opositores.

Afirmó que García Sepúlveda inició una investigación en su contra por medio de la UIFE, misma que fue filtrada a la prensa, y pese a que lo publicado no contiene más información de la que él mismo entregó a la Contraloría del Estado en su declaración patrimonial de la que hay una versión pública, este martes acusará ante la Fiscalía Anticorrupción al titular de dicha unidad, Carlos Mendoza Cano, porque ha incurrido en un delito al divulgar el caso.

Expresó que el gobernador con tal de conseguir el control político total de otros poderes y organismos autónomos, además de “comprar” alcaldes y diputados de partidos diferentes al suyo, está utilizando a políticamente a las dos áreas financieras de su administración, el SAT y la UIFE, para descalificar a sus opositores que no se dejan amedrentar.

Lee también: Presume en redes botín de lujo y la detienen: blusa, tenis y bolsa "Dior" con valor de 94 mil pesos

Afuera tenemos una gran problemática social, el fin de semana la gente estaba desesperada, muy molesta, cerraron la Carretera Nacional y la que va Nuevo Laredo, porque no había agua; pero sobre todo por la incertidumbre y la falta de cumplimiento de los acuerdo que el mismo gobierno había anunciado unos días antes, dijo De la Fuente.

“Podemos quedarnos sin dormir, sin comer; pero no podemos dejar de tomar agua, es un tema de vida o muerte lo que ya tenemos en la comunidad, y esa debería de ser la prioridad de este gobierno y del gobernador, pero tristemente sigue aferrado, dedicando su pensamiento, sus emociones sus acciones y aspiraciones, a tener mucho mayor control político. No está preocupado por la problemática de la comunidad, falta de agua, inseguridad, transporte, sino por sus problemáticas personales”, señaló.

Cuestionó De la Fuente “‘¿Qué es lo que tanto le preocupa a Samuel de perder el control de la UIEF y el SAT?”, el problema, agregó el presidente de la Cocri, “es que hay una resolución final del consejo general del INE que acredita que Samuel García Sepúlveda financió su campaña a la gubernatura mediante un esquema ilegal de triangulación de recursos, que incluyó tristemente a sus familiares, a su madre, a su padre y a sus hermanos, así como a empresas sospechosas que comparten el domicilio fiscal, por una cantidad de 14 millones 26 mil pesos”.

Agregó el panista, “yo creo que eso es lo que realmente le preocupa a Samuel, de no tener el control de la UIEF, es es un tema delicado para él y por ello quiere tener ese control”.

La propuesta de reforma, dijo, es porque “necesitamos que sean áreas institucionales, que sean áreas administrativas y que no se utilicen como brazo armado o político como lo ha venido haciendo este gobierno del estado”.

Lee también: Detectan primer caso sospechoso de hepatitis aguda grave en niña de Morelos

Aseguró, “sabemos que va a actuar contra otros compañeros, porque ha amenazado a muchos compañeros, seguirá más agresivo con nosotros y con el resto de los diputados que no estamos de acuerdo en su forma de gobernar, filtrando más desinformación con pasos rápidos pero muy torpes”.

Luego señaló, “desde aquí voy a denunciar al gobernador, que si llega a pasarle algo a mi esposa o a cualquiera de mis hijos él es el único responsable por lo que le suceda a mi familia, porque las amenazas que nos está haciendo, son muy puntuales”.

Comentó que mediante comentarios a través de terceros, ha dicho “que no están de acuerdo, que desde que metí las iniciativas (SAT y UIEF) estuvieron muy molestos, que si no las bajaba (retiraba) no nos iba a ir nada bien”.

Llamó al mandatario a retomar el rumbo, pero advirtió que el Congreso busca que designe a un interlocutor que cumpla los acuerdos, porque “no queremos tener interlocución con un mentiroso, con un payaso, con una persona que filtra todo lo que platicas con él”.

Le pidió voltear hacia el edificio del Poder Legislativo del que formó parte, para que recuerde que “este no es un edificio del Gobierno del Estado, somos un Poder, tenemos autonomía y no vamos a ser sus empleados, que le quede bien claro al señor gobernador”.

Expresó que Nuevo León no está preparado para tener un virrey, mucho menos un "mirrey", necesita un gobernante que sepa gobernar con todas las fuerzas políticas, que sepa llevar un diálogo constructivo, pero sobre todo un gobernante que cumpla los acuerdos.

Lee también: Detienen a ex pareja de la activista Cecilia Monzón, asesinada en Puebla

Concluyó, “nos va a seguir amenazando, nos va a seguir amedrentando, pero no vamos a doblar los brazos, vamos a estar de lado de la gente, señalando todo lo que haga de manera incorrecta, como lo hicimos con el tema del agua, del transporte y de la inseguridad”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rmlgv