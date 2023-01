“Pagamos derecho de piso” durante grabación de “Infelices para Siempre” en Sonora, dicen Adrián Uribe y Consuelo Duval

Hermosillo.- Los actores Adrián Uribe y Consuelo Duval revelaron en el programa La Cotorrisa que en la filmación de la película "Infelices para Siempre", pagaron "piso" a criminales y fueron encañonados por indígenas seris; “como zona de guerra”, expresaron.

En una entrevista para promocionar la cinta rodada en Puerto Peñasco, San Carlos, la Isla del Tiburón y el desierto de Sonora, detallaron que "esta película tiene acción, pero tuvo más acción detrás de cámaras".

Fue la actriz Consuelo Duval quien inició contando los sustos y las peripecias que afrontaron para grabar la película, al referir lo que es ocurrió en la reserva indígena seri.

“Donde tú invadas a los seris te cuesta la vida”, expresó, secundada por el actor Adrián Uribe al mencionar que el susto mayor fue para el productor Jorge Aragón.

De repente llegan, el jefe de gobierno de los seris, y traen su arma grande y toda la cosa, luego le dicen "haber, vengase para acá, ¿a quién le pidió permiso?, hínquese".

Se portaron muy bien, la verdad, porque sigo vivo, fui diabético a partir de entonces, comentó en broma.

Pero aparte, dijo Uribe que fueron acorralados por unos "cuates" ajenos a la etnia para preguntarles a quien de la plaza habían pedido permiso para grabar y también exigieron la presencia del productor.

"Pagamos derecho de piso", aseveró Consuelo Duval.

En detrás de las escenas narraron otras peripecias como estar a 40 grados centígrados en el desierto y accidentes propios de la filmación.

Gobernador Alfonso Durazo aclara que sucedió en 2019

Ante las aseveraciones de los actores, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, detalló que ese evento ocurrió el 19 de julio de 2019, dos años antes de que iniciara su periodo.

Expresó rechazo ante esos hechos: "el evento se llevó a cabo, prácticamente dos años antes del inicio de mi gobierno, mi preocupación inicial es que se presentó originalmente como un hecho recientemente sucedido, nada que ver ese evento con los tiempos de nuestro gobierno".

A la fecha expuso: "no hay denuncia, pregunté a la Fiscalía si había un antecedente simplemente para conocer si tenía un estatus como no hubo denuncia no hay investigación en curso".

"Lo importante es que no tiene nada que ver con los tiempos de mi administración", expresó Durazo.

El gobernador del estado asegura que actualmente en Sonora no existe la práctica de cobro de "piso".



