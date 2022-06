Padres de Viridiana siguen sin aceptar que restos localizados sean de su hija

Los padres de la joven Viridiana Moreno, asesinada en Veracruz tras una oferta falsa de trabajo, rechazaron la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado.

Acompañados por algunos liderazgos políticos de Veracruz, los padres Enrique Moreno Marini y Aurora Vásquez Rosales, informaron que mantendrán su postura de buscar expertos externos que verifiquen que los restos de la mujer descuartizada realmente pertenezcan a su hija.

"Nosotros seguimos en la lucha, queremos pruebas más contundentes. No, (aceptarán los restos) porque nosotros exigimos una segunda prueba, hasta que no tengamos la seguridad que es ella, entonces con el dolor de mi corazón, lo aceptaré, pero mientras no", expresó la madre de Viridiana.

Posteriormente se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir justicia por la desaparición de su hija, hechos ocurridos en Ciudad Cardel del municipio de La Antigua.

"Es un hecho que seguiremos buscando hasta encontrar en realidad a mi hija", expresó el señor Enrique Moreno Marín.

Sin lugares para buscar a Viridiana Moreno

Luego de marchar por algunas calles de Xalapa y llegar a la plaza Lerdo, dijo que no tienen lugares específicos dónde continuar la búsqueda todavía.

Aclaró que hasta ahora sólo se han dedicado a acompañar a la Fiscalía General del Estado en los sitios donde ellos han buscado, pero no de forma independiente.

El señor Moreno Marini escribió en la plaza Lerdo: "Mija Viridiana te amo y te seguiré buscando hasta encontrarte porque te necesitamos, tu papá".

El abogado penalista, Tomás Mundo Arriasa, representantes de la familia, explicó que mientras no se tenga la certeza de que es Viridiana, no se puede decir en este momento que Greek N es el responsable del feminicidio de la joven que desapareció el pasado 18 de mayo en Cardel.

Y es que la Fiscalía General del Estado informó de la detención de dos personas, una de ellas un presunto asesino serial.

