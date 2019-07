Pablo Montero no cobró por videoclip: Morena en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- La dirigencia estatal de Morena anunció que impugnará la multa de un millón 114 mil pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) por omitir el pago de honorarios del cantante Pablo Montero en la grabación de un video con el excandidato a la alcaldía de Aguascalientes, Arturo Ávila, porque asegura que la colaboración del artista fue sin costo.

En compañía del líder estatal de Morena, Cuitláhuac Cardona Campos, el excandidato Ávila señaló que hay dolo y mala fe en la multa. “Es verdaderamente una multa fuera de lugar”, dijo.

Arturo Ávila señaló que no se le pagó al artista, con quien tiene amistad. “Fue una donación, yo a Pablo (Montero) lo conozco desde hace tiempo”, dijo.

Dijo que en el acuerdo de la producción del video (videoclip) se puso un valor determinado a la donación, fue que se reportó al INE.

“Le pusimos un valor determinado a la donación porque hay un esquema que básicamente te dice: cuando vas a donar algo le tienes que poner un valor a la donación y le pusimos el valor, no me acuerdo si de 37 ó 40 mil pesos, no quiero ser impreciso”. Dijo que se reportó así al INE; la donación debe de cuantificarse como un gasto de campaña y fue el motivo por el cual inicialmente habían impuesto una multa pequeña.

Explicó que inicialmente el órgano electoral aplicó esa multa pequeña porque la donación debe de cuantificarse como un gasto de campaña, pero luego ocurrió algo extraño y elevó el monto a más de un millón de pesos, en donde argumentan que se procedió después de cotizar.

“Y yo me pregunto: ¿con quién cotizaron? A Pablo (Montero) no le cotizaron. Y Pablo dice que me digan dónde puedo cobrar eso, los de INE, o que me contraten a su cena de fin de año por favor”.

El INE encontró que la omisión en el reporte de Morena fue por 557 mil pesos, por honorarios de Pablo Montero y del mariachi que aparece en el video, por lo que resolvió una sanción del 200 por ciento de ese monto.

Cuitláhuac Cardona señaló que esperarán la resolución definitiva del INE con relación a la multa y una vez que se resuelva se dialogará con Arturo Ávila en relación al posible pago.

