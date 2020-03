Obligan a mujeres a marchar... el día del paro

Quienes no han entendido el movimiento feminista y mucho menos sus actos de resistencia, como el paro nacional de mujeres programado para el 9M, nos comentan, son los funcionarios del ayuntamiento de Tizayuca, Hidalgo, presidido por el alcalde Gabriel García (PRI). El tema, nos detallan, es que la alcaldía pretende obligar a sus trabajadoras a marchar justo el día del paro, y así quedó claro una vez que a funcionarias y burócratas se les envió una circular firmada por el director de Recursos Humanos, Margarito Rodríguez, en la que se señala “una cordial invitación” —pero eso con carácter de obligatorio y pase de lista— para que todo el personal femenino asista a la marcha. Pero eso no es todo, nos dicen, pues lo más curioso del evento está en que es organizado por el DIF municipal. De tarea, 800 veces: “La vida de las mujeres no es botín político”, y otras 800: “Paro no es sinónimo de marcha”.

Y en BCS advierten sabotaje

Nos cuentan que en La Paz, Baja California Sur, quien está en la mira de muchas mujeres es el gobernador Carlos Mendoza Davis (PAN), pues resulta que a unas horas de realizarse la marcha del 8M se le ocurrió convocar a una Feria de Servicios para Mujeres... justo este domingo y en el mismo malecón adonde llegará el contingente de la protesta. El colmo, nos detallan, es que directores de planteles escolares, como los Colegios de Bachilleres del estado —donde por cierto se han denunciado diversos casos de acoso—, instruyeron a sus docentes que se presentaran a la feria, pero sin uniforme, para pasar inadvertidas. Ya veremos, nos señalan, de qué cuero salen más correas este Día de la Mujer.

Mujeres zapatistas y la expectativa por el 9M

También en el contexto de este 8M, nos cuentan que en Chiapas hay gran expectativa, una vez que las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se solidarizaron con las inconformes en los llamados Caracoles y sus Juntas de Buen Gobierno, donde anticiparon que el lunes encenderán sus luces de apoyo y “pararán” la autonomía indígena en la región. El tema, nos detallan, es que las chiapanecas se preparan para cumplir con la advertencia de demostrar que la lucha por la vida de las mujeres no tiene color ni postura política, como incluso en algunas conferencias matutinas ha señalado el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Puestas en la mesa las cartas están, nos indican.

Edil tropieza en caminata por 8 de marzo

Y a quien de plano no le salieron bien los planes, nos revelan, fue al alcalde de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Xicoténcatl González Uresti (PAN), luego de que mientras realizaba una caminata con motivo del Día Internacional de la Mujer, fue increpado por un grupo de ciudadanos, quienes desesperados le clamaron por agua potable, ya que algunos, según gritaban, tenían hasta varios días sin bañarse debido a la falta del suministro. Ante esta situación, nos dicen que don Xico se fue por la vía fácil y se limitó a decirle a los ciudadanos que les enviaría una pipa con agua, eso sí, alejándose con una sonrisa burlona. ¡Qué tal!