Obispo de Zacatecas revela que grupo delictivo lo retuvo durante retén

Zacatecas.- El obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, reveló que le tocó pasar por un retén de un grupo delictivo cuando se trasladaba de Huejuquilla, Jalisco, a la comunidad de Tezompa, lugar que pertenece a la diócesis y es colindante con la sierra de Zacatecas.

Estos hechos reveladores los emitió en una entrevista radiofónica, donde monseñor dijo que le llamó la atención que ese retén "no era ni Guardia Nacional ni Ejército, eran personas de uno de los grupos delictivos, ellos estaban haciendo lo suyo: no dejar pasar a otros grupos. Me llamó la atención, porque es la primera vez que me toca en vivo un suceso como ese".

El obispo lamentó que este tipo de situaciones se estén dando y se esté viendo como cosa normal: "es muy peligroso que la violencia asesina se vea ya como parte de la normalidad".

Lee también: “Nos sentimos abrumados”, sacerdotes en misa de padres jesuitas asesinados

Recomienda no pasarse los retenes

Cabe mecionar que apenas, hace unas semanas antes, en una de sus conferencias dominicales, reconoció que ha pedido a los sacerdotes de su diócesis y que tienen que transitar por los lugares complicados o donde hay desplazamientos forzados por el crimen organizado, les ha pedido extremar precauciones y porten siempre el cuello clerical.

Además les ha sugerido que no se pasen los retenes que instalan los grupos delictivos, que es mejor identificarse y salir con las manos en alto para proteger la vida.

Estas declaraciones del obispo de Zacatecas ocurren a pocos días que en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, dos sacerdotes de la orden religiosa de los Jesuitas fueron asesinado por un peligroso integrante de un grupo criminal, hecho que ha generado reacción e indignación de varios sectores en México, así como una enérgica postura de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y del Papa Francisco.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/acmr