Por Marcela Perales

Monterrey, Nuevo León.- El estado de Nuevo León se sumó a la concentración nacional para exigir un freno a la sobrerepresentación legislativa.

Organizaciones civiles encabezaron una manifestación pacífica en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nuevo León, ubicada en el Centro Convex, sobre la avenida Morones Prieto, en la colonia Pío X.

Los ciudadanos acudieron vestidos de blanco y rosa, como en las pasadas manifestaciones y marchas en defensa de la democracia.

“Venimos a pedirles que respeten la Constitución. Ellos sólo obtuvieron el 54 por ciento de los votos en la elección y quieren que les den el 75 por ciento de los diputados, eso es una sobrerepresentación.

Esto significa que ellos (MORENA) quieren agandallar el 20 por ciento más para no sólo aprobar leyes, sino cambiar la Constitución como quieran y ahí es donde está el problema porque no lo quieren decir claro, pero quieren esos diputados para no escuchar a nadie, no dialogar y eso atenta contra la pluralidad del país”, externó Javier Ponce, integrante de la Organización NL24.

Nuevo León se une a protesta nacional contra la sobrerepresentación legislativa de Morena en el Congreso. Foto: Especial

La manifestación pacífica estuvo encabezada por integrantes de la sociedad civil como NL24 y México Unido Nuevo León, la cual se replicó en cerca de 50 ciudades del país en contra de la posible sobrerepresentación en el Congreso federal de MORENA.

En su discurso, los ciudadanos representantes de la democracia, señalaron que si el INE accede a la sobrerepresentación, estarían atentando contra la democracia del país.

“Ya estamos en el camino de la dictadura, ahora sí, con esto, estaremos derechito a la dictadura, como Venezuela. Tendrían lo necesario para cambiar las leyes a su favor y capricho, estarían acabando con 40 años de un México democrático”, señaló el activista.

Las asociaciones civiles señalaron que la expectativa es que, a más tardar el 23 de agosto, el Instituto Nacional Electoral resuelva a favor de la democracia y de no ser así, se presentarán recursos extras ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En Morelos, Frente Cívico Nacional exige al INE evitar sobrerrepresentación de Morena en el Congreso de la Unión

Por Justino Miranda

Cuernavaca, Mor.- Unas cien personas integrantes del Frente Cívico Nacional e investigadores se presentaron en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para exigir que la coalición de Morena no reciba una sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión.

En voz de Francisco Sosa Calderón, se necesita un Congreso que represente fielmente a todos los ciudadanos, sin privilegios, ni desigualdades, lo que significa revisar y reformar los sistemas actuales para asegurar que cada voto y cada voz tengan el peso que se merecen.

"Como ciudadanos exigimos transparencia y justicia en la representación política, debemos apoyar iniciativas que promuevan la reforma electoral y equitativa, y que garanticen nuestras preocupaciones y propuestas, y además, que sean escuchadas y consideradas para la toma de decisiones", señaló.

Los manifestantes, entre ellos la investigadora Brenda Valderrama, colocaron cartulinas en la reja de acceso principal a las oficinas del INE, en las que se leían mensajes como "No a la sobrerrepresentación", "Mi voto se respeta, todos somos mexicanos, no nos vamos a rendir" y "cárcel a dictadores... violadores del estado de derecho".

Francisco Sosa dijo que la sobrerrepresentación es un fenómeno que ocurre cuando ciertos grupos tienen influencia de desproporcionar la toma de decisiones legislativas en detrimento de la equidad y la justicia, y esto no solo distorsiona el poder de cada ciudadano, sino que, también afecta la calidad de las políticas públicas que se implementan.

Agregó que la representación proporcional de la Cámara de Diputados debe reflejar la voluntad de los ciudadanos y asegurarse de que el porcentaje de votos obtenidos se traduzca en un porcentaje similar de curules. "La Constitución establece un límite para la sobre representación que es el 8 por ciento de diferencia entre porcentaje de votos.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación ha proyectado una sobrerrepresentación que le da al oficialismo un 74 por ciento de la Cámara distorsionando la voluntad popular y poniendo en riesgo los derechos de las minorías", indicó.

Concentración en SLP en contra de la sobre representación de Morena

Por Samuel Estrada

Al grito de “¡No a la Dictadura!” y “¡Taddei, Taddei, cumple con la Ley!”, centenares de personas se manifestaron a las afueras de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, en contra de la llamada “sobrerrepresentación” que obtendrían Morena y sus partidos aliados en el Congreso de la Unión, lo que según dijeron es un abuso y un robo a la voluntad popular.

Desde antes de las 11 de la mañana de este domingo comenzaron a congregarse a las afueras del INE ubicado en la glorieta de “La Familia” en el poniente de la capital potosina, en donde la mayoría de los asistentes acudieron con vestimenta blanca y con pancartas haciendo exigencias al órgano electoral y sostuvieron que México va de camino “al socialismo”.

Durante el evento leyeron una carta dirigida al vocal ejecutivo del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas para demandarle que haga de conocimiento al Consejo General del INE la postura de los ciudadanos en la entidad a favor de la defensa del estado de derecho y el respeto a la constitución, especialmente en el caso de los 200 espacios plurinominales en el Congreso de la Unión, en el sentido de que la proporción debe estar apegada al número de votos que obtuvo cada partido en el pasado proceso electoral del 2 de junio.

Concentración en SLP en contra de la sobre representación de Morena. Foto: Samuel Estrada

Añadieron que el régimen en el poder pretende una “sobrerrepresentación” artificial que no corresponde a la pluralidad del país e incluso ha habido pronunciamientos oficiales de la propia Secretaría de Gobernación que distorsionan el espíritu de la normativa electoral para obtener más del 70 por ciento de los espacios legislativos federales cuando solo obtuvieron poco más del 50 por ciento de los votos.

Entre los firmantes de esta misiva se encuentran organizaciones como “Potosinos con Valor”, “Grupo Plural de Ciudadanos Potosinos”, “Frente Cívico Nacional”, “Fuerza Rosa”, “México Unido”, “Poder Ciudadano”, “Xochilovers San Luis Potosí”, así como personajes de la política local como el ex alcalde de la capital potosina Alejandro Zapata Perogordo, “Conchalupe” Nava Calvillo, José Alberto Meade Mendizabal, Amado Vega entre otros.

Protestas en Veracruz por sobrerrepresentación

Por Édgar Ávila

Integrantes del llamado Frente Cívico Nacional se manifestaron en distintas ciudades de Veracruz para exigir a autoridades electorales impedir la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso de la Unión.

En las ciudades de Xalapa, Veracruz, Córdoba y Orizaba, entre otras, se registraron protestas bajo el grito de "No a la mayoría artificial" de la Cuarta Transformación.

Los inconformes realizaron sus protestas frente a las sedes del Instituto Nacional Electoral como parte de la jornada de movilización “No a la representación”.

“Nos están robando los mexicanos y esto es desde hace muchos años Esto no es nuevo pero hoy salimos a las calles y decimos basta al abuso la ciudadanía está despertando ha despertado y no vamos a parar”, denunció la integrante de Actívate, Alessa García.

En las distintas ciudades las concentraciones fueron moderadas, como una mediana participación ciudadana.

Se unen pocos en Chihuahua a manifestación nacional de la sobrerrepresentación

Por Paola Gamboa

Ciudad Juárez.- En Ciudad Juárez y a Chihuahua un grupo pequeño de ciudadanos se unieron a la manifestación nacional que se realizó este domingo en contra de la supuesta sobrerrepresentación de Morena en la Cámara de Diputados.

En Ciudad Juárez un grupo de al menos 50 ciudadanos se unieron en las oficinas del INE en Plaza El Paseo, para exigir la no supuesta sobrerrepresentación.

“En democracia todos los votos cuentan igual”, eran algunos de los mensajes que se leían en las cartulinas que llevaron los asistentes.

En Chihuahua la concentración se realizó en la calle División del Norte 802 en la colonia San Felipe, en donde los asistentes firmaron un manifiesto que se entregará a la representación del INE en Chihuahua.

En el estado, solo en estos dos municipios fue donde se realizó la concentración, sin que se reportara si en alguna otra región se llevó a cabo alguna acción similar.

Protestan en Cancún y Playa del Carmen contra sobre representación legislativa

Por Adriana Varillas

Cancún, Q. Roo.- Ciudadanía de Cancún y Playa del Carmen se manifestó en instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) de ambas ciudades, en contra de la sobre representación en las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión y denunciaron la intención del partido oficialista y sus partidos aliados, de apoderarse de espacios que le pertenecen a la oposición.

“El electorado dio a las oposiciones el 43.1 por ciento de los votos válidos, pero el oficialismo busca que solo se les asigne el 26 por ciento de las curules.

“Si consideramos que la Constitución de la República puede ser reformada con el voto calificado del 66 por ciento de los diputados, significa que la sobre representación artificial les permitiría modificarla a su capricho, sin consideración a la opinión de las minorías”, se expresó hoy, en Cancún, al darle lectura a un documento que fue firmado por las y los asistentes.

Ahí, se exigió hacer cumplir los mandatos constitucionales que norman la representación política que el electorado otorgó a los partidos políticos para integrar el Congreso.

A través del artículo 54 de la Constitución establece que las y los 200 diputados de representación proporcional deben asignarse a los partidos políticos mediante listas regionales.

Para tener espacio, cada partido debe acreditar que participó con candidatos de mayoría relativa en al menos 200 de los 300 distritos uninominales.

Protestan en Cancún y Playa del Carmen contra sobre representación legislativa. Foto: Adriana Varilla

“Esto no se acreditó por parte de los partidos integrantes de la coalición morenista, por tanto, no tendrían derecho a diputados plurinominales. Además, el mismo artículo también ordena que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, es decir, el 60 por ciento de la Cámara

“Añade que, en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación nacional emitida. Ese es el límite de la sobre representación”, se explicó.

El problema radica en que, incluso a través de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) Luisa Alcalde, Morena y sus aliados pretenden que, con un 56.9 por ciento de la votación válida, “puedan hacerse del 74 por ciento de la Cámara, con un 17.1 por ciento de sobre representación”.

“Se llega al absurdo de pretender asignarle al Partido Verde, que logró el quinto lugar en la votación, los diputados suficientes para convertirlo en la segunda fuerza en la Cámara de Diputados, por arriba del PAN, PRI y MC, que obtuvieron más votos. Esto es inconstitucional, antidemocrático. Tiránico”, sostuvieron.

Durante la concentración, que en esta ciudad reunió a más de 50 personas, se denunció que el INE está “cooptado”, debido a que la titular y familiares que presuntamente trabajan en el instituto, sirven a los intereses y línea marcada por el gobierno federal.

