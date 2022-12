"Nuevo León, el estado que más recursos recibió en materia hídrica”; Samuel García

Monterrey, NL - El gobernador Samuel García Sepúlveda, afirmó que durante el presente año, Nuevo León fue el estado del país que más recursos recibió en materia hídrica, pues sumando los proyectos del acueducto El Cuchillo II, la presa Libertad, y los programas federales de la Comisión Nacional del Agua, suman más de 23 mil millones de pesos que se van a invertir en la entidad, con lo cual esta zona metropolitana recibirá adicionalmente seis mil litros por segundo, a partir del próximo verano.

Informó que este sábado vendrá a Nuevo León el presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado por el director de la Conagua, Germán Martínez, a fin de realizar una visita de supervisión a las obras del acueducto El Cuchillo II, que traerá cinco mil litros por segundo para duplicar la cantidad que actualmente recibe la zona metropolitana de dicho embalse.

Expuso que aprovechará esta visita “para agradecer al presidente, porque estamos algo chiflados con la federación este año históricamente”, ya que Nuevo León “por mucho, es el estado que más recursos recibió en materia hídrica”.

Agregó que solamente sumando El Cuchillo II, la presa Libertad y los programas federales de Conagua, son más de 23 mil millones de pesos que se van a invertir en el estado, y además, eso tiene que traer todo un desdoble en materia hídrica para que Nuevo León, pueda resolver sus problemas de abastecimiento. que este año fueron noticia.

Recalcó que la magna obra de estos proyectos es el acueducto El Cuchillo II, que para el verano próximo aportará al suministro de la zona metropolitana otros cinco mil litros de agua potable, obra que Nuevo León llevaba 26 años esperando y que “con la ayuda del presidente (López Obrador), el año que entra se hace realidad”.

Asimismo comentó que la presa Libertad “nos la dejaron prácticamente sin empezar (la anterior administración), con muchas broncas de derecho de vía, de propiedades”; pero que con este empujón del apoyo federal ante la la crisis hídrica, ya la cortina que es la más grande de América Latina, empezará a captar agua de lluvia, y pinta una mejor año que el actual que hubo sequía extrema, mientras el próximo pinta decente, si llegaran las lluvias ordinarias de marzo y abril, ya empezará a captar agua dicho embalse, que empezaría a dar entre 800 y mil litros por segundo, para un total de seis mil lps entre el nuevo acueducto y esta presa.

Pero además se trabaja en la incorporación de pozos profundos que darían de mil 500 a dos mil litros, y otros mil 500 litros de los pozos someros, en un proyecto para modular presiones que permitirían un ahorro de dos mil litros por segundo que se pierde por fugas y por excesos en el gasto.

Comentó que en los próximos dos años, el gobierno de Nuevo León realizará proyectos con inversión privada para mejora y ampliación de infraestructura de agua potable y saneamiento por un monto de 627 millones 538 mil 171 pesos.

“Hoy además queremos mostrar esa sinergia que hay con la IP, que también estamos llegando a acuerdos para hacer obras. Nuevo León no deja de crecer, no dejan de invertir, no dejamos de romper récords”, dijo el gobernador y agregó, “ahora tengo argumentos para decirle al presidente que nos tiene que llegar más lana, porque volvimos a crecer en PIB.

El Inegi acaba de informar que otra vez rompimos récord, Nuevo León creció a pesar de las crisis nunca vistas y vividas un 6.1 la tasa más alta desde 2011 y un 32 por ciento más que la media nacional de 4.6%.

Ahora Nuevo León genera el 8.3 por ciento del PIB con el 4.6 de la población, ya nos separamos más del tercer lugar”.



Ante esa atracción de inversiones, expuso García Sepúlveda, se tiene que construir infraestructura, porque el inversionista está viendo a 20 años y la única manera de convencerlos es decirles “mira, aquí está el presupuesto: cinco mil millones en carreteras, 20 mil millones en tema hídrico, siete mil en hospitales, entonces tienes que convencerlos con presupuesto y obras que se van a hacer”.

Ahora todos preguntan por el agua, no era tema, antes era seguridad e infraestructura carretera, con esto se les puede decir que no teman por el agua, porque la crisis nos hizo trabajar y ponernos las pilas, expuso el gobernador.

