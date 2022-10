No se solaparán actos de corrupción de alcaldes involucrados en estafa hidalguense: Morena

Pachuca.- El dirigente de Morena en Hidalgo, Marco Rico, hizo un llamado a los funcionarios y militantes de este partido para que se rijan bajo los preceptos de no robar, no mentir y no traicionar, luego de qué se diera a conocer que entre los alcaldes involucrados en la estafa hidalguense se encuentran algunos morenistas.

Precisó que serán las autoridades judiciales las que determinen si hay algún delito que perseguir, en el caso de los ediles que han sido señalados que desviaron recursos a través de empresas fantasmas.

“El partido no tiene la función investigadora y sólo estará atento, en tanto que las autoridades determinan si sus alcaldes están involucrados. Morena no va a ser cómplice ni solapara ningún acto de corrupción. Si hay algún servidor público o funcionario implicado en actos de corrupción comprobados, tendrá que atenerse a las consecuencias”, señaló.



Dijo que una vez que la procuraduría cuente con los elementos y se señale de manera oficial quienes son los implicados, entonces se procederá con los estatutos y si algún presidente municipal es culpable, tendrá que dejar de ser parte del partido, sin embargo reiteró que esto sucederá hasta que haya una autoridad competente que así lo resuelva.

El gobierno del estado, a través de la Procuraduría de Justicia, investiga un desvío de recursos por 840 millones, en la cual se encuentran implicados hasta el momento 13 presidentes municipales, así como dos Secretarías y una más que se mantiene en indagatorias.

Entre las presidencias municipales que pudieran tener algún señalamiento está Nopala, encabezada por el morenista Luis Enrique cadena.

Lee también: Detienen a operador financiero de entramado de lavado de dinero en Puebla

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl