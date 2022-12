"No creo que exista aumento salarial que ayude a los trabajadores”: secretario de la Federación de Trabajadores de Reynosa

Reynosa.- Aunque el aumento del 20 por ciento al salario beneficia a la frontera ya que se paga más del mínimo, de nada sirve si la inflación no se controla, lo que no permite que los trabajadores tengan una mejor calidad de vida, aseguró Juan Salvador Portillo Martínez, secretario de organización de la Federación de Trabajadores de Reynosa, Tamaulipas (FTR).

El funcionario destacó que en la frontera tamaulipeca, el salario mínimo es de 260 pesos, el cual sube a 312 con el 20 por ciento de aumento, mientras que en el interior del país, es de 172 pesos.

"No creo que exista aumento salarial que ayude a los trabajadores a mejorar sus condiciones de vida, el incremento viene siempre acompañado de un disparo de precios y de la canasta básica y otros productos. Estuvimos buscando que fuera el 25 por ciento que fue lo que propuso la Comisión de Salarios Mínimos ante la Secretaría del Trabajo, pero finalmente quedó en 20".

Portillo comentó que el tema es controlar precios ya que el aumento al salario no compensa los gastos que deben hacer los trabajadores para mantener a sus familias.

"No hay un verdadero control de precios, se anuncia, pero no lo hay, acabamos de pasar el Buen Fin que no tuvo el éxito esperado porque ya la gente no cree, algunas empresas de gobierno que adelantaban el aguinaldo no lo hicieron porque había trabajadores que todavía está pagando lo que compraron a plazos, el año pasado".

Juan Salvador Portillo dijo que puede asegurar que en un mes más, se contará con un nuevo incremento en los productos de la canasta básica en hasta un 30 por ciento.

"Los trabajadores están viendo que el precio de productos como el tomate, la cebolla o el aguacate que ya no saben de qué color es, están disparados y además, tenemos dos salarios, por ejemplo en Reynosa es uno y llegando a General Bravo, Nuevo León, es otro y estamos a 96 kilómetros de distancia y en San Fernando es otro y nos queda a 146 kilómetros".

Explicó que con la re asignación que hicieron hace cuatro años, todo el salario profesional es el mínimo, ya que pagar menos, es ilegal y está penado hasta con cárcel,

"Un solador o un albañil, gana 260 pesos igual que un peón, los únicos que están por encima, son los reporteros y el periodista de medio escrito. En Reynosa y la frontera Tamaulipeca, tenemos el problema que está sobre demandada la mano de obra por lo que las maquiladoras ofrecen bonos en alimentación o transporte para que el trabajador permanezca".

Comentó que en Reynosa, los trabajadores ganan 2 mil 300 pesos cuando el salario mínimo es de mil 870.



