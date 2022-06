“Ni perdón ni olvido”: sobrevivientes del incendio en guardería ABC exigen atención del gobierno

Hermosillo.- ¡Justicia ABC!, es el grito atragantado de dolor e impotencia que cientos de personas repiten desde el inicio hasta el final de la marcha que se realiza, año con año, cada 5 de junio, para memorar a las víctimas del incendio de la Guardería ABC, hace 13 años.

La multitudinaria marcha inició desde las instalaciones en ruinas de la Guardería ABC, donde murieron 49 niños, 26 resultaron lesionados por quemaduras, 81 expuestos por la inhalación de humo.

Partieron dos contingentes, uno encabezado por padres de niños fallecidos, acompañados por el obispo Emérito Raúl Vera, y otro por sobrevivientes del incendio en la estancia infantil.



Con las consignas de “ABC nunca más”, “Justicia ABC”, no están solos”, se realizó la marcha de 5.8 kilómetros, hacia las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora.

Un sol quemante y los casi 40 grados centígrados de temperatura, apagaron el reclamos de justicia.

Con banderas y globos, rosas y azules que simbolizan los 49 menores -25 niñas y 24 niños- fallecidos en el voraz incendio, los manifestantes avanzaron su caminata.

Frente a la iglesia San José, paró el multitudinario contingente, tañeron 49 campanadas y soltaron al cielo los globos rosas y azules; ¡No debió morir!, se hizo pase de lista.

“Cinco de Junio, ni perdón ni olvido”, resonó la frase a 13 años de impunidad.

Una marcha triste como la todos los años. Decenas de adolescentes con camisetas moradas, portaban una lona con la leyenda: “Señor gobernador Alfonso Durazo, nosotros los sobrevivientes del incendio de la Guardería ABC seguimos esperando su atención!”, “13 años sin justicia. Sobrevivientes, ni perdón ni olvido”.

Una lona de los ONG’s (Organismos No Gubernamentales) no alineadas del estado de Sonora, marcharon con una lona con caricaturas de personajes políticos entre los que figuraban los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y el ex gobernador Eduardo Bours, entre otros.

¡Justicia ABC, ni perdón ni olvido!: Madre de Danna Paola

“5 de Junio volvemos a exigir lo mismo de hace 13 años, por mi niña Danna Paola, por sus graves lesiones, al igual que sus compañeros, entre cirugías, terapias, citas médicas y miradas curiosas… Ellos siguen su día a día constante luchando y en nuestra memoria 49 ausencias. ¡Justicia ABC, ni perdón ni olvido!, expresó Marisol Montaño.

Patricia Duarte Franco, madre del niño fallecido Andrés Alonso, externó: “Y otra vez 5 de junio, tener que abrir los ojos, levantarse, respirar, tomar fuerza para salir a exigir lo mismo de hace 13 años, qué difícil”.

afcl/rcr