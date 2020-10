Movimiento Ciudadano acusa a diputado de vender candidaturas; pide su renuncia

Reynosa, Tamaulipas.- Representantes de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas acusaron al diputado Gustavo Cárdenas de vender candidaturas, regidurías, compadrazgos, de apropiarse de los recursos que debe entregar a los municipios y sentenciaron: "Gustavo renuncia, nos mata o se nos hace justicia".

Oscar Medina, representante en Río Bravo, Antonio Del Ángel de Altamira, Carlos Guerra de Ciudad Madero y Silvestre Rodríguez de Reynosa, ofrecieron una conferencia de prensa en esta frontera, para anunciar además, que un total de diez municipios se encuentran impugnados debido a que Cárdenas, impuso a los delegados.

"Gustavo Cárdenas, con perdón de la palabra, nos tiene hasta la madre (sic). En Ciudad Madero, me consta, vendió regidurías en 400 mil pesos, lo sé, porque a mi me la ofreció. Movimiento Ciudadano está trabajando bien como para que vengan estos individuos, queremos un cambio total, vamos a luchar para tumbar a esa gente que nos está haciendo tanto mal", dijo Carlos Guerra.

Explicó, que no les parece justo que Cárdenas siga enriqueciéndose, mientras los verdaderos militantes, están trabajando.

"A mi me dijo que me entendiera con el candidato y que por 400 mil pesos podía ser regidor, me consta que Gustavo las vende y hasta en 200 mil pesos. Queremos una oportunidad, pero no con ese tipo de negociaciones. Estamos trabajando para levantar esto como para que vengan algunos individuos que abusan, si hay gente que quiere participar, pero no de esta forma".

Por su parte, Silvestre Rodríguez, expresó que los municipios impugnados son: Río Bravo, Reynosa, Madero, Altamira, Mante, Tampico, Aldama, San Fernando, Cruillas y Ciudad Victoria.

"Tenemos las bases legales, somos el 70 por ciento de la militancia en el estado. Ante la ley, el derecho nos favorece. Las impugnaciones están en los tribunales, Queremos enviarle un mensaje a nuestro compañero el senador Clemente Castañeda y le decimos que Guatavo Cárdenas o nos mata, o nos corre, o nos hace justicia la Coordinación Operativa Nacional, estamos dispuestos a llegar hasta el final, no somos una disidencia".

Antonio Del Ángel destacó que el sentir de los militantes, es que no desean que el partido, siga siendo escalón para los que no trabajan.

"No queremos ser escalón para trepadores y chapulines. Como es el caso de Mario Ramos, un diputado federal que llegó por los votos de la militancia y de la noche a la mañana se fue al PAN porque le prometen la alcaldía en Ciudad Victoria. Gustavo Cardenas quiere que la gente se vaya para seguir manejando a su antojo el partido. Nosotros tenemos fé en que el órgano interno haga lo que en derecho nos corresponde, porque somos gente de trabajo".

Manifestó que Gustavo Cárdenas quiere seguir dando puestos de forma autoritaria.

"Quiere poner a gente por compadrazgos, a sus amigos para que ellos decidan quiénes van en las primeras posiciones en las plurinominales que vienen, no nos vamos a ir del partido, queremos trabajar en unidad y vamos a agotar todas las instancias", concluyó.

apr