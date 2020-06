Morenista compra contenedores de basura por más de 7 mil pesos cada uno

En medio de la pandemia, nos dicen, quienes gastaron como si estuvieran en el fin de mundo fueron las autoridades de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, encabezadas por Carlos Morales (Morena), al haber adquirido 3 mil 834 contenedores para el manejo de residuos en 28 millones de pesos, lo que significó que cada “bote de basura” fue comprado 249 veces más caro que lo permitido por la Ley de Adquisiciones. Pero eso no es todo, nos señalan, pues dicha compra, exhibida como irregular por la regidora Adriana Guillén, también causó escándalo al favorecer a la empresa Veolia (antes Proactiva), que ha sido acusada en el pasado de provocar contaminación del suelo y el aire. El tema ha crecido tanto, nos añaden, que desde el Congreso local el diputado Salvador Camacho expuso que al escándalo se suma hostigamiento contra doña Adriana, quien ha sido víctima de violencia política de género por denunciar esta operación millonaria. ¡Qué tal!

Tras BOA, vuelve a salir el sol... azteca

Desde Guerrero nos platican que los perredistas salieron de su largo silencio y, tras el destape del llamado Proyecto BOA, se lanzaron contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidiéndole que deje de culpar a terceros del “descenso en la popularidad de su figura y la de su partido”. Asimismo, nos detallan, la dirigencia estatal del PRD aprovechó para deslindarse del proyecto AntiAMLO, no sin antes llamar autoritario a su excandidato presidencial: “Nos oponemos al populismo, al autoritarismo, al presidencialismo centralista y a toda acción que pretenda debilitar la democracia y contrapesos constitucionales del poder”, señalaron. Quién diría, nos dicen, que así sería la pequeña resurrección del sol azteca local.

...Y en Baja California Sur, un drama de TV

Nos cuentan que en La Paz, Baja California Sur, los pleitos legislativos no cesan, al grado que la diputada Lorenia Montaño (PES), conocida por agarrarse a mordidas con otra legisladora, protagonizó otro episodio, al acusar que no se le permitió su restitución como presidenta de la Mesa Directiva y se hizo de palabras con el líder del grupo de Coordinación, el morenista Humberto Arce, a quien le exigió su oficina y su cargo, argumentando un supuesto fallo en su favor de la Suprema Corte. Pero el pleito no paró ahí, nos aseguran, porque tras no lograr su cometido, doña Lorenia arrebató la campana de la Mesa Directiva y acusó violencia política, rematando con una transmisión en vivo de todos estos hechos, para que constara el episodio. ¡Vaya telenovela legislativa!

Panistas se adelantan, ¿por si las dudas?

Y quienes en lugar de pelear decidieron aprovechar los tiempos, nos aseguran, fueron los panistas de San Luis Potosí, quienes ya se están alistando para las elecciones de 2021, pues son varios los perfiles que han levantado la mano para contender. Ejemplo de lo anterior, nos indican, el exsenador Octavio Pedroza, quien ya dijo que irá por la gubernatura, aunque también se comenta que el exdiputado local Alejandro Lozano, mejor conocido como Boris, ha mostrado mucha actividad, sobre todo en redes sociales, pero con la excusa de hablar sobre la contingencia del Covid-19. Todavía no empieza el mariachi y los albiazules ya están desafinados.