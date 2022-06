Mixtecos dejan el campo para encontrarse con la muerte en Estados Unidos

San Miguel Huautla.– Fue el domingo 12 de junio que José Luis G. decidió dejar su natal comunidad Cerro Verde, perteneciente al municipio de San Miguel Huautla en la Mixteca de Oaxaca, para migrar a Estados Unidos en busca un mejor estilo de vida, sin embargo, este 27 de junio fue hallado entre los sobrevivientes de un tráiler abandonado en Texas.

José Luis, de 32 años de edad, apenas regresaba de la ciudad donde había estado enlistado en el Ejército Mexicano, cuenta a EL UNIVERSAL su tío, Epifanio López Hernández, quien menciona que también emigró alguna vez a Estados Unidos para mantener a su familia, porque en el pueblo solo se sobrevive.

"Sepa Dios, cuál fue su motivo que agarró y se fue. Pues como todos, queremos mejorar la economía y pues está un poco difícil para irse, pero es un poco mejor porque uno gana un poco de dinero”, indica.

Aquel día, no solo migró José Luis, sino también uno de sus primos, Javier Flores L., quien hasta el momento se encuentra en calidad de desaparecido, informan sus familiares. Hasta el momento, las autoridades reportan 52 víctimas, 27 de las cuales son de origen mexicano.

"No hay más trabajo, más que puro campo, por eso, por la necesidad, por buscar una mejor vida, por eso la gente se va", dice López Hernández, mientras se detiene con su yunta de bueyes. Vivir del campo, dice, “está difícil”; por ejemplo, para estas fechas la milpa debería de estar creciendo pero a falta de las lluvias apenas siembran.



Oaxaca se considera como uno de los estados de la República Mexicana que son mayores expulsores de migrantes, según datos del Censo de Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, en el último informe del Banco de México (Banxico) dado a conocer a principios de junio, se ubica en el séptimo lugar en ingreso de remesas con 625.16 millones de dólares en el primer trimestre del 2022, sólo por debajo de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.

No obstante, para el municipio de San Miguel Huautla, las remesas apenas alcanzaron los 3 mil 961 dólares en el primer trimestre del año, de acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico).

Los vecinos de Cerro Verde cometan son pocos los jóvenes que migran, y cuando se van, tardan en regresar. Acá, no solo apenas se sobrevive del campo, sino que el trabajo de hechura de distintas artesanías con palma es mal pagado. “Apenas nos pagan 10 pesos por sombrero”, menciona Leónides Pérez, quien toda su vida se ha dedicado hacer sombreros. Otras familias se dedican al pastoreo de borregos, chivos y reses.

La tarde de este martes, familiares y vecinos de la comunidad de apenas 143 personas, según el Censo de Vivienda 2020 del Inegi les fue comunicado que, entre los 16 sobrevivientes localizados dentro de un tráiler en una de las carreteras en Texas, en Estados Unidos estaba el joven José Luis, quien viajaba por primera vez a la Unión Americana.

Irma Vásquez López, tía de José Luis, refiere que desconocía sobre la salida del joven, así como del accidente: "Yo no sabía que mi sobrino se había ido, hasta ayer que me enteré; es muy lamentable todo que está pasando".

Al mismo tiempo, su abuela, Sirenia López, solloza por la tragedia que acompaña a la familia: “Yo quisiera ir a ver a mi nieto, pero no puedo, está muy lejos".

“Me dijo que estaba bien, que no me preocupara"

Los familiares de José Luis no son los únicos que esperan noticias de él. Igualmente, los familiares de Javier, quien tiene seis hijos. La última vez que se comunicó con Luz Velasco fue el jueves 23 de junio.



“Me dijo que estaba bien, que no me preocupara, fue la última vez que me habló. Ayer nos enteramos del accidente y pues no sabemos nada”, narra Luz entre lágrimas a lado de su hija y madre.

Luz Velasco aún mantiene la esperanza de recibir noticias de Javier, el padre de sus dos hijos.

En tanto, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), solicitó la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para informar si entre las víctimas del accidente ocurrido en San Antonio Texas, se encuentran migrantes oaxaqueños que hayan perdido la vida o se encuentren hospitalizados.

Esto, luego que familias oaxaqueñas han solicitado al gobierno de Oaxaca para gestionar más información entre los afectados. El instituto señaló que mantiene comunicación permanente con familiares que se encuentran en la búsqueda y localización de sus familiares.

En lo que va del año, al menos 296 migrantes de Oaxaca han muerto, seis de ellos al cruzar la frontera, informó a EL UNIVERSAL Aída Ruiz García, titular del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM).

