Por las calles virreinales de la ciudad de Puebla, los restos del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta pasean muy lentamente, acompañado por amigos y colaboradores, en su viaje a las sedes oficiales donde le rinden homenaje.

Los transeúntes ven con asombro el cortejo fúnebre del morenista, el político que se despide de Puebla, una entidad que decretó tres días de luto, y de la ciudad de Puebla, cuyas autoridades suspendieron todas las actividades artísticas y culturales en señal de respeto.



A marcha lenta, la carroza fúnebre que lleva el cuerpo del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, transitó por las calles del centro histórico de esta entidad. #VIDEO Alberto Morales | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/pPIJQt34ri — El Universal (@El_Universal_Mx) December 14, 2022

Entre todas las actividades programadas, los restos del mandatario ingresaron a la sede del Poder Judicial, donde encabezó una férrea pelea para combatir al magistrado presidente Héctor Sánchez, herencia del gobierno de Tony Gali, amigo personal del panista Rafael Moreno Valle.

"Yo no me canso, yo no me rajo"

En la casa de justicia poblana, fue recibido por el Magistrado Consejero de la Judicatura y decano del Poder Judicial, Joel Sánchez Roldán, en un Poder Judicial sacudido por el pleito entre el barbosismo y el entonces presidente, caído en desgracia.

“Noble y sencillo, con eterna disposición de ayudar y consolar a quien lo necesitara”, lo recordó así el magistrado orador. Y rememoró una de las frases que describía la actitud y la lucha frontal de las convicciones de Barbosa: “yo no me canso, yo no me rajo, yo no me abro hasta donde tope y a lo que tope”.

El mandatario iba a fondo en todo. Como en la limpia -dijo en distintas ocasiones- que llevó a cabo en el Poder Judicial, donde primero trabó una amistad con el magistrado presidente Héctor Sánchez, cuya esposa logró ser diputada local; pero luego se distanció y rompió ante presuntos excesos, supuestos intentos por beneficiar a enemigos públicos del gobernador en turno.

Con una fuerte campaña, logró la renuncia del presidente, duramente criticado por haber colocado la imagen de su esposa en una campaña institucional, y luego que dejara incluso la magistratura.

“Me es imposible negar que la narrativa creada por más de 4 meses seguidos para atacar a mi persona, familia y seres queridos ha afectado mi salud”, escribió en un tuit al despedirse. Fue un triunfo más de Barbosa.

Y hoy fue despedido, en una ceremonia austera y muy formal, por funcionarios judiciales. Un homenaje póstumo, donde se resaltó su amor a su familia, por su talante de “gran guerrero” y por las enseñanzas políticas que dejó.

“Nos seguirá acompañando en pensamientos y corazones, lo recordaremos siempre”, dijo el decano del Poder Judicial.

Luego, un largo paseo por las calles y avenidas de la ciudad para trasladarse a Casa Aguayo (Casa de Gobierno), las oficinas que abrió al público en general y donde recibiría a su amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador.



