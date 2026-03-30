Migrantes realizan Viacrucis en Tapachula; protestan contra COMAR y queman piñata de Trump

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Tapachula.- Este martes, un grupo de migrantes, procedentes de Haití y Cuba, realizaron un Viacrucis Migrante, en protesta por la tardanza en la respuesta a la petición de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y quemaron una piñata con la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en protesta por las deportaciones que realiza su gobierno.

El director de la organización Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán denunció que solo pagando la COMAR agiliza y resuelve de manera positiva las solicitudes de refugio.

Al grito de “Los migrantes, no somos criminales, somos trabajadores internacionales”, una veintena de extranjeros iniciaron la marcha portando una cruz, la figura de Trump y mantas.

Viacrucis Migrante en Chiapas / Foto: María de Jesús Peters. EL UNIVERSAL
Viacrucis Migrante en Chiapas / Foto: María de Jesús Peters. EL UNIVERSAL

“iQueremos papeles!”, “iQueremos papeles!”, coreaban hombres y mujeres mientras se dirigían al parque Bicentenario.

La protesta, con motivo de la Pasión de Jesucristo, culminó con una oración dirigida por el sacerdote Heyman Vázquez Medina, en la que pidieron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que no se violenten sus derechos humanos, al tenerlos retenidos contra su voluntad en esta ciudad.

Migrantes cargan piñata de Donald Trump en Viacrucis / Foto: María de Jesús Peters. EL UNIVERSAL
Migrantes cargan piñata de Donald Trump en Viacrucis / Foto: María de Jesús Peters. EL UNIVERSAL

Al final, fue quemada la piñatas con la figura de Trump en protesta por las detenciones de migrantes en Estados Unidos y las deportaciones a esta ciudad, ubicada a unos 17 kilómetros de la frontera con Guatemala.

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