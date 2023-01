"México necesita rumbo": Silvano Aureoles llama a sumarse a su propuesta Por Amor a México

Huetamo.- Silviano Aureoles Conejo exhortó a la unidad y participar en los procesos políticos y electorales, porque consideró que sólo así se podrán resolver las urgentes necesidades que demanda la sociedad y el país que está sumido en la violencia y la difícil situación económica.

“México necesita rumbo, no podemos quedarnos de brazos cruzados, los problemas fundamentales no son atendidos, pareciera que la violencia y la grave situación que enfrentamos es parte de la normalidad, ya nos acostumbramos y eso no puede ser posible", advirtió Aureoles.

Por ello, el exgobernador de Michoacán e impulsor del proyecto Por Amor a México pidió a la población sumarse a su propuesta, porque la grave crisis que vive el país no puede ni debe continuar debido a que se están cancelando las alternativas para actuales y futuras generaciones.

En Huetamo, importante comunidad de la tierra caliente michoacana, inició la segunda etapa del recorrido nacional para convocar se sumen todas y todos aquellos que buscan un verdadero cambio.

Acompañado de cientos de seguidores que acudieron a demostrarle su cariño y apoyo, así como del senador Antonio García Conejo, diputadas y diputados federales, dirigentes estatales, autoridades locales y liderazgos, el ex gobernador pidió lo acompañen en esta ruta nacional emprendida desde el mes de octubre del año pasado.

En su mensaje Silvano Aureoles consideró que solo en unidad, partidos y sociedad podrán resolver las más urgentes necesidades que se demandan en el país. “México necesita rumbo, no podemos quedarnos de brazos cruzados, cuando los problemas fundamentales no son atendidos”.

Además, anunció que en esta segunda fase se instalarán las coordinaciones estatales y a su vez regionales en cada uno de los estados de la República para poder darle mayor vialidad al proyecto, para lo cual regresará a cada entidad para tomar protesta a las y los integrantes, quienes tiene como encomienda, fortalecer el mensaje de Por Amor a México.

