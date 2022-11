Matan y arrojan a lote baldío a joven de 15 años en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Tuxtla Gutiérrez.- Un joven de 15 años fue hallado muerto este jueves en un lote baldío de una colonia en el norte de San Cristóbal de las Casas, informaron familiares y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Verónica, madre de la víctima, dijo que Yoshua salió la tarde del miércoles al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), ubicado en el sur de aquella ciudad de los altos de Chiapas.

El menor se dirigió al plantel donde estudiaba y ya no regresó. Fue la mañana de este jueves que avisaron a la madre que el cuerpo de su hijo estaba tirado en un lote baldío de la colonia Pozo de Jacob.

La mujer dijo que su hijo tenía 15 años; "yo sé que no tenía enemigos, autoricé que se le realice la necropsia legal, porque quiero saber cómo murió", agregó.

Exigió que la muerte del adolescente no quede impune y pidió a las autoridades de procuración de justicia que investiguen a fondo y haya justicia.

Enrique, tío del estudiante, solicitó que se revisen las cámaras de seguridad que operan en San Cristóbal de las Casas para identificar y detener al o los responsables.

“Yoshua era buen joven y tranquilo, no andaba en malos pasos", así que la familia no se explica por qué fue asesinado con arma punzocortante. "No sabemos si fue por robarle o por otro motivo", señaló su consanguíneo.

La Fiscalía General informó que, a través de la Fiscalía de Distrito Altos, inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio.

Agentes de la Policía de Investigación y personal de servicios periciales, indicó, acudieron a la colonia Pozo de Jacob, donde en un lote baldío se encontró el cuerpo sin vida de un adolescente de iniciales J. H. G. G., de 15 años de edad.

"En el sitio se preservaron indicios que ayuden a esclarecer el delito y a dar con el o los responsables"; el cadáver fue trasladado al servicio médico forense para la necropsia de ley, precisó la Fiscalía General.



afcl