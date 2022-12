Madres buscadoras se amparan contra alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta

Cancún.- Deysi Blanco y María Patrón, mamás de Fernanda Cayetana Canul y Francisca Mariner Flores Patrón, desaparecidas el pasado 21 de julio y el 22 de junio del 2020 en la zona continental de Isla Mujeres y en la ciudad de Cancún, interpusieron un amparo en contra de la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta.

El motivo de la demanda fue el retiro de las fichas de búsqueda de sus hijas, colocadas dentro de botellas de plástico a manera de “esferas”, colgadas en el Árbol de Navidad en Plaza de la Reforma, frente del Palacio municipal, el pasado 23 de diciembre.

Personal del ayuntamiento retiró las “esferas” sin mayor explicación, horas después, al filo de la medianoche.

Indignadas por la insensibilidad de la edil y de su gobierno, ambas mujeres acudieron hoy, junto con uno de sus asesores victimales –Moisés Araujo– a presentar el amparo, ya que no es la primera vez que Peralta de la Peña atenta contra sus derechos humanos.

En entrevista, Deysi Blanco indicó que meses atrás la alcaldesa ordenó el retiró del antimonumento colocado por la organización Activistas Cancún, conjuntamente con el Colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, en honor de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

“Presentamos un amparo ante el juez, para que a ellos les digan que dejen de quitar las cosas que estamos poniendo de nuestras hijas. No sale de la bolsa de ellos, pero a nosotras sí nos cuesta sacar copias, sí nos cuesta salir a recoger las botellas para decorar con las fotos de nuestros hijos y ponerlas en el Árbol de Navidad. No les cuesta a ellos, nos cuesta a nosotros”, expresó.

Su asesora victimal, Fabiola Cortés, explicó que el acto reclamado en el amparo es el retiro de las imágenes de las hijas desaparecidas de Deysi y María y la demanda va en contra de la alcaldesa, Ana Patricia Peralta, por la violación a los artículos 1, 7, 20 de la Constitución mexicana.

El artículo 1 de la Constitución –expuso– señala que todas las autoridades están obligadas a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución, los Tratados internacionales de los cuales México es parte y además deben hacerlo bajo principios de progresividad y propersona.

“Estamos argumentando en el artículo 7, que uno de los derechos violados es la libertad de difundir opiniones, ideas, información y en este caso puede ser a través de cualquier medio.

“Si bien es cierto que la presidenta municipal no fue en persona a arrancar del árbol navideño las esferas con las fichas de búsqueda, lo hizo indirectamente a través de trabajadores del ayuntamiento, coartando el derecho de las madres a difundir las fichas de búsqueda de sus hijas, que además tienen teléfono de contacto para recibir información que permita dar con ellas”, detalló la abogada.

María Patrón recordó que, en su caso, aunque fue otra la autoridad responsable, las fichas de búsqueda que habían colocado en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron despegadas y tiradas en la basura, pero al volverlas a pegar, el escolta del fiscal Óscar Montes de Oca, no solo volvió a quitarlas, sino que la agredió, por lo cual fue denunciado.

La mujer dijo que es necesario “poner un alto a la presidenta de Benito Juárez”, quien no solo como autoridad, sino como madre de familia, debería –dijo– ayudarles a buscar a sus hijas.

“Como no es su familiar, por eso le estorban las fotografías. No se lo pusimos en su cuello de ella, ni en sus orejas, lo pusimos en el

Árbol de Navidad, respetando este momento, porque hasta las hicimos como esferas, como adornos para el Árbol. No pegamos, no tapizamos, no pintamos el Palacio, respetamos todo lo demás porque entendemos la situación en que nos encontramos en las fiestas decembrinas.

“Y como tal exigimos el mismo respeto a nuestro derecho, que respeten nuestras fichas de búsqueda, pero no lo hicieron, por eso metimos el amparo, para enseñarle a la presidenta municipal que nuestros derechos se respetan, porque nuestros desaparecidos tienen derecho a ser buscados”, subrayó.

Deysi y María reiteraron que han sido maltratadas por la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo), Landy Blanco, quien pretextando que poseen asesores victímales ajenos al organismo, las excluye y discrimina, negándoles además apoyo.

La situación será planteada el próximo 10 de enero, cuando se repongan las reuniones de trabajo entre el Colectivo Verdad, Memoria y Justicia y la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, María López Urbina, como parte de los compromisos hechos por la gobernadora, “Mara” Lezama con las madres buscadoras.

Deysi relató que la FGE pretende que ella sea quien viaje a Chiapas para presionar a las autoridades para que ejecuten el citatorio de la esposa de Marco A. C. vinculado a proceso por la desaparición de su hija, Fernanda Cayetana, en la zona continental de Isla Mujeres.

El imputado fue detenido en noviembre pasado saliendo del templo con su familia, en San Cristóbal de las Casas, y traído a Quintana Roo. Deysi se acercó a la Ceaveqroo para pedirle apoyo con los recursos que le permitan viajar a la otra entidad, pero la directora le dijo que solo podía apoyarla con la mitad de los pasajes.

“Hay una resistencia mental de las autoridades, para apegarse a lo que mandata la Ley General de Víctimas, la Ley estatal en esa materia y al Código de Procedimientos Penales. Estas hablando de víctimas de delitos muy graves. Se solicitó que se vuelva a citar a la esposa del imputado, quien se encuentra en Chiapas.

“La Fiscalía dice que giró oficio a la Fiscalía en Chiapas, documento que no está en la carpeta, pero bueno, les vamos a creer. El caso es que el fiscal que lleva el caso le dice a Deysi que vayan ellas a empujar la colaboración, porque como tienen abogados… o sea nosotros. Pero las víctimas no tienen recursos. Entonces ella solicita recursos a la Ceaveqroo y le responden que le darán la mitad”, ahondó Fabiola Cortés.



