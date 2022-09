Lucharé contra la corrupción y los vicios del poder: "Mara" Lezama

María Elena "Mara" Lezama, rindió protesta como nueva gobernadora de Quintana Roo.

Ante el congreso del estado, la mandataria morenista pidió el apoyo de las y los legisladores locales a fin de transformar el modelo económico y social de esa entidad, y aseveró que su principal tarea será luchar contra la corrupción y los vicios del poder.

"Me comprometo a hacer un gobierno transparente, honesto, eficiente, un gobierno moderno y con sentido social que luche contra la corrupción y los vicios del poder, un gobierno que no mienta, que no robe y que no traicione al pueblo", declaró.

Vestida de blanco, como lo hizo el día que ganó las elecciones en pasado 5 de junio, solicitó también el apoyo de presidentes municipales y autoridades locales; "Estoy convencida que el camino es el camino de la honestidad y del trabajo en equipo".

La primera gobernadora mujer de Quintana Roo adelantó que entre los principales ejes de su gobierno, será modificar las raíces de desigualdad social, de género y la violencia contra las mujeres.



"Violencias exacerbadas por el machismo y la misoginia, arraigadas en nuestra cultura y multiplicadas por muchas personas que no querían que las cosas cambiarán. Trabajaré para que todas las mujeres tengan autonomía económica, social y política", detalló.

Además, dijo, impulsará programas de becas escolares, servicios de salud, y apoyo de transporte, entre otros.

Tras agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador "por su apoyo incondicional en los momento más importante de nuestro estado", dijo que nada la detendrá en la instauración de la 4T en Quintana Roo, ni siquiera los recursos son limitados del estado, "ni la deuda irresponsable que se adquirió años atrás".

"Esa deuda está en nuestras cuentas, pero no está en las calles, no está en infraestructura, no se utilizó para darle mejores condiciones de vida a los quintanarroenses, no se utilizó para terminar la desigualdad insultante", reclamó.



Erradicar el "cáncer" de la corrupción

Para generar recursos, reiteró que erradicará el "cáncer" de la corrupción.

"Ahí está el principal reto, por eso nos vamos a regir bajo el lema de por encima de la ley nada ni nadie, no voy a tolerar ningún acto de corrupción, no voy a tolerar la prepotencia del poder en contra del pueblo, no voy a tolerar que los amigos y la familia se alleguen del poder por encima de los ciudadanos", declaró.

Finalmente, Mara Lezama dijo que no le fallará a su pueblo.

"Como primera gobernadora mujer de Quintana Roo, no les voy a fallar, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, no les voy a fallar, que viva Quintana Roo, que viva México", concluyó.

Tras la toma de protesta y su discurso en el congreso local, se rindieron honores a la bandera y se entonó el himno nacional, así como el de Quintana Roo.

